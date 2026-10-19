Wendrel foi atingido na Rua Tatuí, em Madureira, na Zona NorteReprodução / Google Street View
Ao O DIA, um familiar de Wendrel, que preferiu não se identificar, contou que o jovem, de 24 anos, tinha acabado de sair do trabalho e passava pela Rua Tatuí quando o confronto começou, por volta das 22h.
“Começou o tiroteio e ele foi atingido na cabeça. Infelizmente não resistiu e faleceu. Foi uma coisa muito rápida, ele subiu a rua, começou o tiroteio e foi atingido. O Wendrel era divertido, brincalhão, uma criança grande e vascaíno doente. Uma pessoa muito querida aqui, foi um baque muito grande para a gente”, conta.
O familiar de Wendrel estava trabalhando quando recebeu a notícia de que o jovem havia sido baleado.
“Estávamos trabalhando e começaram a mandar mensagens. O sentimento foi de desespero, porque achamos que nunca vai acontecer com alguém da gente. Achamos que nossa família nunca entrará nas estatísticas”, lamenta.
A região tem convivido com sucessivas tentativas de invasão da facção rival. A guerra por domínio territorial e expansão do tráfico de drogas acaba atingindo os moradores. Além de Wendrel, o entregador Luís Cláudio, de 26 anos, foi baleado durante o confronto. Felizmente, ele sobreviveu e está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.
“A sensação de insegurança é algo que já faz parte da gente há muito tempo. [Os traficantes rivais] não vêm todos os dias, mas quando vêm sempre fazem isso. [O Wendrel] não é o primeiro inocente que morre e o Luís Cláudio não é o primeiro inocente que fica em estado grave. Quem mora aqui sabe que não vai ser o último também”, se revolta.
A Polícia Civil informou que investiga a ação de grupos criminosos na região e agentes realizam diligências para apurar a autoria do ataque. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é a responsável por apurar as circunstâncias da morte de Wendrel.
A Polícia Militar disse, no sábado, que agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar informações de um possível ataque armado de criminosos oriundos da comunidade da Serrinha à comunidade Congonha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.
Ainda segundo a corporação, os policiais militares avistaram um veículo que deixava a região em alta velocidade. Os agentes realizaram a abordagem e encontraram um homem, não identificado, baleado sendo socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, que fica em Marechal Hermes. A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). A polícia reforçou o patrulhamento na região.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos duas pessoas deram entrada na UPA de Rocha Miranda vítimas de disparo de arma de fogo após o confronto. Luís Cláudio foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanece com quadro de saúde estável, e o outro paciente, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
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