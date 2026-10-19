Wendrel foi atingido na Rua Tatuí, em Madureira, na Zona Norte - Reprodução / Google Street View

Wendrel foi atingido na Rua Tatuí, em Madureira, na Zona NorteReprodução / Google Street View

Publicado 19/10/2026 10:38





Ao O DIA, um familiar de Wendrel, que preferiu não se identificar, contou que o jovem, de 24 anos, tinha acabado de sair do trabalho e passava pela Rua Tatuí quando o confronto começou, por volta das 22h.



“Começou o tiroteio e ele foi atingido na cabeça. Infelizmente não resistiu e faleceu. Foi uma coisa muito rápida, ele subiu a rua, começou o tiroteio e foi atingido. O Wendrel era divertido, brincalhão, uma criança grande e vascaíno doente. Uma pessoa muito querida aqui, foi um baque muito grande para a gente”, conta.



O familiar de Wendrel estava trabalhando quando recebeu a notícia de que o jovem havia sido baleado.



“Estávamos trabalhando e começaram a mandar mensagens. O sentimento foi de desespero, porque achamos que nunca vai acontecer com alguém da gente. Achamos que nossa família nunca entrará nas estatísticas”, lamenta.



A região tem convivido com sucessivas tentativas de invasão da facção rival. A guerra por domínio territorial e expansão do tráfico de drogas acaba atingindo os moradores. Além de Wendrel, o entregador Luís Cláudio, de 26 anos, foi baleado durante o confronto. Felizmente, ele sobreviveu e está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.



“A sensação de insegurança é algo que já faz parte da gente há muito tempo. [Os traficantes rivais] não vêm todos os dias, mas quando vêm sempre fazem isso. [O Wendrel] não é o primeiro inocente que morre e o Luís Cláudio não é o primeiro inocente que fica em estado grave. Quem mora aqui sabe que não vai ser o último também”, se revolta.



A Polícia Civil informou que investiga a ação de grupos criminosos na região e agentes realizam diligências para apurar a autoria do ataque. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é a responsável por apurar as circunstâncias da morte de Wendrel.



A Polícia Militar disse, no sábado, que agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar informações de um possível ataque armado de criminosos oriundos da comunidade da Serrinha à comunidade Congonha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.



Ainda segundo a corporação, os policiais militares avistaram um veículo que deixava a região em alta velocidade. Os agentes realizaram a abordagem e encontraram um homem, não identificado, baleado sendo socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, que fica em Marechal Hermes. A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). A polícia reforçou o patrulhamento na região.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos duas pessoas deram entrada na UPA de Rocha Miranda vítimas de disparo de arma de fogo após o confronto. Luís Cláudio foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanece com quadro de saúde estável, e o outro paciente, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. “Divertido, brincalhão e vascaíno doente”, é assim que a família descreve o entregador e camelô Wendrel Silva da Rocha, morto durante uma invasão de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) do Morro da Serrinha ao Morro do Cajueiro, dominado pelo Comando Vermelho (CV), em Madureira, Zona Norte do Rio, na noite de sábado (17). Outro entregador também ficou ferido. Ao, um familiar de Wendrel, que preferiu não se identificar, contou que o jovem, de 24 anos, tinha acabado de sair do trabalho e passava pela Rua Tatuí quando o confronto começou, por volta das 22h.“Começou o tiroteio e ele foi atingido na cabeça. Infelizmente não resistiu e faleceu. Foi uma coisa muito rápida, ele subiu a rua, começou o tiroteio e foi atingido. O Wendrel era divertido, brincalhão, uma criança grande e vascaíno doente. Uma pessoa muito querida aqui, foi um baque muito grande para a gente”, conta.O familiar de Wendrel estava trabalhando quando recebeu a notícia de que o jovem havia sido baleado.“Estávamos trabalhando e começaram a mandar mensagens. O sentimento foi de desespero, porque achamos que nunca vai acontecer com alguém da gente. Achamos que nossa família nunca entrará nas estatísticas”, lamenta.A região tem convivido com sucessivas tentativas de invasão da facção rival. A guerra por domínio territorial e expansão do tráfico de drogas acaba atingindo os moradores. Além de Wendrel, o entregador Luís Cláudio, de 26 anos, foi baleado durante o confronto. Felizmente, ele sobreviveu e está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.“A sensação de insegurança é algo que já faz parte da gente há muito tempo. [Os traficantes rivais] não vêm todos os dias, mas quando vêm sempre fazem isso. [O Wendrel] não é o primeiro inocente que morre e o Luís Cláudio não é o primeiro inocente que fica em estado grave. Quem mora aqui sabe que não vai ser o último também”, se revolta.A Polícia Civil informou que investiga a ação de grupos criminosos na região e agentes realizam diligências para apurar a autoria do ataque. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) é a responsável por apurar as circunstâncias da morte de Wendrel.A Polícia Militar disse, no sábado, que agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar informações de um possível ataque armado de criminosos oriundos da comunidade da Serrinha à comunidade Congonha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.Ainda segundo a corporação, os policiais militares avistaram um veículo que deixava a região em alta velocidade. Os agentes realizaram a abordagem e encontraram um homem, não identificado, baleado sendo socorrido e levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, que fica em Marechal Hermes. A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira). A polícia reforçou o patrulhamento na região.De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos duas pessoas deram entrada na UPA de Rocha Miranda vítimas de disparo de arma de fogo após o confronto. Luís Cláudio foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde permanece com quadro de saúde estável, e o outro paciente, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Ainda não há informações sobre o sepultamento de Wendrel.