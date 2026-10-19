Ressaca e céu nublado marcam início da semana no RioReginaldo Pimenta/Agência O DIA
Para esta segunda-feira (19), ainda há alerta de ressaca da Marinha do Brasil, que teve início às 15h de domingo (18), com ondas de até 2,5 metros de altura. No Mirante do Leblon, na Zona Sul, cariocas se depararam com a força do mar ainda nesta manhã.
Na terça-feira (20), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada a partir da madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros variam entre 17°C e 26°C.
Na quarta-feira (21), haverá predomínio de céu nublado, e a previsão é de chuva fraca isolada a partir do final da noite. Os ventos estarão moderados. As temperaturas mínima e máxima serão de 18°C e 27°C.
Na quinta-feira (22) e na sexta-feira (23), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos também estarão moderados, e as temperaturas ficarão estáveis, com mínimas de 17°C e 18°C e máximas de 26°C e 27°C, respectivamente.
Orientações para ressaca
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.