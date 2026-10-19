Ressaca e céu nublado marcam início da semana no Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Ressaca e céu nublado marcam início da semana no RioReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 19/10/2026 09:27

semana no Rio começou com céu nublado e previsão de chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. Segundo o Sistema Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com mínima prevista de 17°C e máxima de 25°C.

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Para esta segunda-feira (19), ainda há alerta de ressaca da Marinha do Brasil, que teve início às 15h de domingo (18), com ondas de até 2,5 metros de altura. No Mirante do Leblon, na Zona Sul, cariocas se depararam com a força do mar ainda nesta manhã.



Na terça-feira (20), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada a partir da madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros variam entre 17°C e 26°C.



Na quarta-feira (21), haverá predomínio de céu nublado, e a previsão é de chuva fraca isolada a partir do final da noite. Os ventos estarão moderados. As temperaturas mínima e máxima serão de 18°C e 27°C.



Na quinta-feira (22) e na sexta-feira (23), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos também estarão moderados, e as temperaturas ficarão estáveis, com mínimas de 17°C e 18°C e máximas de 26°C e 27°C, respectivamente. Para esta segunda-feira (19), ainda há alerta de ressaca da Marinha do Brasil, que teve início às 15h de domingo (18), com ondas de até 2,5 metros de altura. No Mirante do Leblon, na Zona Sul, cariocas se depararam com a força do mar ainda nesta manhã.Na terça-feira (20), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca isolada a partir da madrugada. Os ventos estarão fracos a moderados. Os termômetros variam entre 17°C e 26°C.Na quarta-feira (21), haverá predomínio de céu nublado, e a previsão é de chuva fraca isolada a partir do final da noite. Os ventos estarão moderados. As temperaturas mínima e máxima serão de 18°C e 27°C.Na quinta-feira (22) e na sexta-feira (23), a previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos também estarão moderados, e as temperaturas ficarão estáveis, com mínimas de 17°C e 18°C e máximas de 26°C e 27°C, respectivamente.

Orientações para ressaca



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.



– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.



– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.



– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.



– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.



– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.



Treze pessoas seguem desabrigadas após desabamento em Niterói

Cinco imóveis permanecem interditados preventivamente e 13 pessoas estão desalojadas após o desabamento de uma casa na Rua da Horta, no Morro do Céu, no bairro Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana. A atualização foi divulgada neste domingo (18) pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil da cidade.

O desabamento aconteceu na manhã de sexta-feira (16) e deixou duas pessoas feridas: Beatriz Coelho Oliveira, de 25 anos, e seu irmão, P.C.D.O, de 17. Os dois foram resgatados dos escombros por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.