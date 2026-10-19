Policiais militares nas comunidades de Madureira, na Zona Norte - Divulgação

Policiais militares nas comunidades de Madureira, na Zona NorteDivulgação

Publicado 19/10/2026 08:04

Cerca de 200 policiais militares participam, na manhã desta segunda-feira (19), de uma operação nas comunidades da Serrinha, Primavera e São José da Pedra, em Madureira , na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, a ação tem como objetivos remover barricadas que impedem a circulação de moradores, combater roubos de veículos, impedir disputas territoriais entre facções criminosas e coibir a cobrança de taxas ilegais na Serrinha.

A operação reúne equipes do Comando de Operações Especiais (COE) e do 9º BPM (Rocha Miranda). Na Serrinha, estão mobilizados agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE).

Já na comunidade São José da Pedra, a atuação é do Batalhão de Choque. Na Primavera, as equipes do 9º BPM são responsáveis pelas ações. De acordo com a corporação, os trabalhos seguem em andamento e ainda não há registro de prisões ou apreensões.

Entre as prioridades da operação está a retirada de barricadas instaladas em vias de acesso às comunidades. Esses obstáculos dificultam a circulação de moradores e podem prejudicar a passagem de veículos de serviços essenciais. A PM também busca impedir que grupos criminosos utilizem bloqueios para restringir o deslocamento de pessoas e dificultar o acesso das forças de segurança.

Outro foco é o combate aos roubos de veículos e à atuação de criminosos envolvidos nesse tipo de crime na região. A Serrinha e a Primavera já foram mencionadas em investigações sobre quadrilhas especializadas em furtos e roubos de automóveis na Zona Norte.

No início deste mês, a Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos de veículos de luxo . Segundo as investigações, os automóveis eram levados para a Serrinha, onde os criminosos contariam com apoio logístico de traficantes que atuam na comunidade. Os principais alvos da quadrilha eram veículos como picapes e utilitários esportivos (SUVs).

Em outra ocorrência, na noite do último dia 9, um confronto entre policiais militares e suspeitos de integrar uma quadrilha de roubos de veículos terminou com um homem baleado, outro preso e um adolescente apreendido em Madureira. Segundo a PM, os três eram oriundos da Serrinha. Na ocasião, os agentes apreenderam duas pistolas e munições.

A operação desta segunda-feira também busca impedir disputas territoriais entre facções criminosas, que podem provocar confrontos armados e colocar moradores em risco. A corporação ainda pretende coibir a cobrança de taxas ilegais impostas à população da Serrinha.

