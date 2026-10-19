Ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado - Reprodução / PMERJ

Ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registradoReprodução / PMERJ

Publicado 19/10/2026 07:52





De acordo com a corporação, policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados pela vítima e conseguiram rastrear o aparelho. Após a localização do celular, os agentes detiveram um suspeito na região.



A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado. Um homem foi detido com 12 aparelhos celulares, neste domingo (18), nas proximidades do Campo de Santana, no Centro do Rio . Segundo a Polícia Militar, entre os telefones apreendidos estava o de uma vítima de furto.De acordo com a corporação, policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados pela vítima e conseguiram rastrear o aparelho. Após a localização do celular, os agentes detiveram um suspeito na região.A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.

Homem é preso com pistola em carro furtado no Itanhangá

Um homem foi preso na manhã deste sábado (17), após ser flagrado em um veículo furtado na Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. Durante a abordagem, policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) apreenderam uma pistola calibre 9 mm e munições.

Segundo a Polícia Militar, as equipes interceptaram o carro após perceberem que ele trafegava na contramão. Durante a verificação, os agentes constataram que o veículo era proveniente de furto e circulava com uma placa diferente da original.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).

Homem é preso com rádio transmissor na Zona Oeste

Um homem, não identificado, foi preso em flagrante, neste sábado (17), durante um patrulhamento de policiais militares do 14º BPM (Bangu) nas proximidades da comunidade conhecida como Perereca, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor.



Segundo a Polícia Militar, após consulta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.



A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações.

O rádio transmissor é um equipamento que permite a comunicação entre pessoas por meio de frequências de rádio e pode ser utilizado para monitorar a movimentação policial e alertar sobre a chegada de agentes. Em áreas com atuação do tráfico de drogas, o aparelho pode ser usado por criminosos para facilitar a comunicação entre integrantes do grupo.