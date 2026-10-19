Traficantes esbanjando armas nas redes sociais após invasão - reprodução/ Rede Social

Traficantes esbanjando armas nas redes sociais após invasãoreprodução/ Rede Social

Publicado 19/10/2026 07:24

A Polícia Militar reforçou o policiamento na comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias , na Baixada Fluminense, após denúncias de invasão de traficantes do Comando Vermelho (CV) na madrugada desta segunda-feira (19), que terminou na morte de um homem. O grupo teria avançado sobre áreas dominadas pela facção rival, o Terceiro Comando Puro (TCP).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram criminosos armados comemorando a ação na região. Nos registros, os traficantes aparecem exibindo armas, dinheiro e drogas que teriam sido arrecadados dos rivais.



Em outras postagens, os bandidos também fizeram referência a Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca ou Urso, apontado como uma das principais lideranças da facção. O grupo também debochou de Leandro Santos Sabino, conhecido como "Flamengo" ou "Trem", um dos chefes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro.



Em nota, a Polícia Militar explicou que, de acordo com o comando do 15º BPM (Duque de Caxias), não houve acionamento da unidade para o fato relatado. Porém, depois de tomar conhecimento da informação, o policiamento segue reforçado.

Já a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) informou que foi acionada e investiga a morte de Jonatan Rodrigues da Silva. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Entregador é baleado em Madureira

O entregador de açaí Luís Cláudio Galisa dos Santos, de 26 anos, foi baleado enquanto trabalhava , na noite deste sábado (17), na Rua Tatuí, no Morro do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio. Por volta das 22h, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) provenientes do Morro da Serrinha invadiram a região, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV). Além de Luís Cláudio, outras pessoas teriam sido atingidas e ao menos uma não resistiu.

Ao O DIA, Adriana Almeida, mãe de Luís Cláudio, informou que o estado de saúde do filho é delicado e inspira cuidados. O entregador foi atingido por dois disparos: no tórax, que atravessou e passou pelo braço, e no abdômen, que saiu pela nádega.

“Ontem ele fez alguns exames, mas ainda está aguardando para saber se vai operar. Ele já estava perdendo muito sangue, parece que estava com uma hemorragia também. Aparentemente meu filho está falando, está lúcido, mas ainda muito nervoso com o ocorrido. Foi um susto”, conta.



Luís Cláudio fazia uma entrega de açaí quando os disparos o acertaram. De acordo com Adriana, a própria cliente foi quem pegou o carro e socorreu o entregador. Inicialmente, ele foi levado à UPA de Rocha Miranda, mas a unidade já estava cheia de outras pessoas baleadas.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que duas pessoas baleadas deram entrada na UPA Rocha Miranda. O paciente Luís Claudio foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho e tem quadro de saúde estável. O outro paciente foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.