Luís Cláudio Galisa dos Santos foi baleado enquanto trabalhavaReprodução / Redes Sociais
Ao O DIA, Adriana Almeida, mãe de Luís Cláudio, informou que o estado de saúde do filho é delicado e inspira cuidados. O entregador foi atingido por dois disparos: no tórax, que atravessou e passou pelo braço, e no abdômen, que saiu pela nádega.
“Ontem ele fez alguns exames, mas ainda está aguardando para saber se vai operar. Ele já estava perdendo muito sangue, parece que estava com uma hemorragia também. Aparentemente meu filho está falando, está lúcido, mas ainda muito nervoso com o ocorrido. Foi um susto”, conta.
Luís Cláudio fazia uma entrega de açaí quando os disparos o acertaram. De acordo com Adriana, a própria cliente foi quem pegou o carro e socorreu o entregador. Inicialmente, ele foi levado à UPA de Rocha Miranda, mas a unidade já estava cheia de outras pessoas baleadas.
“Como ele teve duas perfurações, a UPA não tem o equipamento adequado, mandaram ele para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde ele segue internado. A UPA de Rocha Miranda ontem estava lotada de pessoas que tinham tomado bala perdida. Toda hora chegava um carro com alguém”, diz.
Segundo Adriana, um outro entregador também foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, ele foi identificado como Wendrel Silva da Rocha. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte. A corporação investiga a ação de grupos criminosos na região e agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.
Clima de guerra
“Foi muito, mas muito tiro. Pelo barulho, parecia que era dentro de casa. Ninguém conseguia sair, quem tava na rua não conseguia entrar na comunidade. Eles estavam parando todo mundo no meio da rua, invadiram a casa de santo de um amigo nosso. Foi uma uma sessão de horror. Madureira ficou esquecida pelos nossos governantes”, afirma.
Esta, no entanto, não é a primeira vez que Luís Cláudio é baleado durante uma guerra entre as facções. Em agosto de 2024, ele foi uma das vítimas do ataque a um bar na Rua Silvio Tibiriçá, em Turiaçu, na Zona Norte. Na ocasião, quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas.
“Ele estava saíndo para fazer uma entrega de açaí quando começou o tiroteio. Deu tempo de ele correr e voltar, mas mesmo assim tomou um tiro de raspão. E agora ontem, que foi um horror e ele não teve essa sorte toda”, relata.
Moradora de Madureira há muitos anos, Adriana cobra mais segurança para a região. “Nossos filhos não podem deixar de trabalhar. A gente precisa de segurança para ir e vir, porque daqui a pouco a gente não consegue sair para trabalhar. A bandidagem já tomou conta. Isso está errado. A gente paga imposto, a gente paga nossas contas em dia. O mínimo que a gente tem direito é segurança, porque hoje foi meu filho e amanhã vai ser o filho de outra”, lamenta.
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