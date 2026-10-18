Luís Cláudio Galisa dos Santos foi baleado enquanto trabalhava - Reprodução / Redes Sociais

Luís Cláudio Galisa dos Santos foi baleado enquanto trabalhavaReprodução / Redes Sociais

Publicado 18/10/2026 11:33





Ao O DIA, Adriana Almeida, mãe de Luís Cláudio, informou que o estado de saúde do filho é delicado e inspira cuidados. O entregador foi atingido por dois disparos: no tórax, que atravessou e passou pelo braço, e no abdômen, que saiu pela nádega.



“Ontem ele fez alguns exames, mas ainda está aguardando para saber se vai operar. Ele já estava perdendo muito sangue, parece que estava com uma hemorragia também. Aparentemente meu filho está falando, está lúcido, mas ainda muito nervoso com o ocorrido. Foi um susto”, conta.



Luís Cláudio fazia uma entrega de açaí quando os disparos o acertaram. De acordo com Adriana, a própria cliente foi quem pegou o carro e socorreu o entregador. Inicialmente, ele foi levado à UPA de Rocha Miranda, mas a unidade já estava cheia de outras pessoas baleadas.



“Como ele teve duas perfurações, a UPA não tem o equipamento adequado, mandaram ele para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde ele segue internado. A UPA de Rocha Miranda ontem estava lotada de pessoas que tinham tomado bala perdida. Toda hora chegava um carro com alguém”, diz. O entregador de açaí Luís Cláudio Galisa dos Santos, de 26 anos, foi baleado enquanto trabalhava, na noite deste sábado (17), na Rua Tatuí, no Morro do Cajueiro, em Madureira, Zona Norte do Rio . Por volta das 22h, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) provenientes do Morro da Serrinha invadiram a região, que é dominada pelo Comando Vermelho (CV). Além de Luís Cláudio, outras pessoas teriam sido atingidas e ao menos uma não resistiu.Ao, Adriana Almeida, mãe de Luís Cláudio, informou que o estado de saúde do filho é delicado e inspira cuidados. O entregador foi atingido por dois disparos: no tórax, que atravessou e passou pelo braço, e no abdômen, que saiu pela nádega.“Ontem ele fez alguns exames, mas ainda está aguardando para saber se vai operar. Ele já estava perdendo muito sangue, parece que estava com uma hemorragia também. Aparentemente meu filho está falando, está lúcido, mas ainda muito nervoso com o ocorrido. Foi um susto”, conta.Luís Cláudio fazia uma entrega de açaí quando os disparos o acertaram. De acordo com Adriana, a própria cliente foi quem pegou o carro e socorreu o entregador. Inicialmente, ele foi levado à UPA de Rocha Miranda, mas a unidade já estava cheia de outras pessoas baleadas.“Como ele teve duas perfurações, a UPA não tem o equipamento adequado, mandaram ele para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde ele segue internado. A UPA de Rocha Miranda ontem estava lotada de pessoas que tinham tomado bala perdida. Toda hora chegava um carro com alguém”, diz.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que duas pessoas baleadas deram entrada na UPA Rocha Miranda. O paciente Luís Claudio foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho e tem quadro de saúde estável. O outro paciente foi transferido para o Hospital Estadual Getúlio Vargas.



Segundo Adriana, um outro entregador também foi baleado durante o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, ele foi identificado como Wendrel Silva da Rocha. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte. A corporação investiga a ação de grupos criminosos na região e agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

A Polícia Militar informou que os agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar informações de um possível ataque armado de criminosos oriundos da comunidades da Serrinha na comunidade Congonha, em Madureira. Durante a ação, a equipe avistou um veículo que deixava a região em alta velocidade. Os militares realizaram a abordagem e no interior do automóvel encontraram um homem baleado sendo levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. A ocorrência foi registrada na 29ª DP (Madureira).

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