Fuzil, granada, roupas camufladas e munições estavam dentro do veículo - Divulgação / PMERJ

Fuzil, granada, roupas camufladas e munições estavam dentro do veículoDivulgação / PMERJ

Publicado 19/10/2026 08:06

Um homem foi preso, na madrugada desta segunda-feira (19), transportando um fuzil e uma granada dentro de um carro roubado, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) realizavam patrulhamento na Estrada Vitor Dumas quando desconfiaram da movimentação de um veículo. Após a abordagem, os policiais constataram que o automóvel era roubado e a placa havia sido clonada.





Dentro do carro, foi localizado um fuzil, 208 munições, sete carregadores, coletes, roupas camufladas, uma granada e uma luneta. LEIA MAIS: PM faz operação em três comunidades de Madureira com 200 agentes Dentro do carro, foi localizado um fuzil, 208 munições, sete carregadores, coletes, roupas camufladas, uma granada e uma luneta.

A equipe prendeu o condutor e o conduziu à 43ª DP (Guaratiba).

Outras prisões

Ainda na madrugada desta segunda-feira (19), policiais rodoviários federais prenderam uma passageira de ônibus que transportava mais de 6 quilos de haxixe. A ação ocorreu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Piraí, no Sul Fluminense.

Durante a abordagem à mulher, de 25 anos, os policiais perguntaram se ela possuía bagagem despachada no bagageiro externo do ônibus. Inicialmente, ela negou possuir qualquer bagagem. Entretanto, durante a conferência dos tíquetes, foi localizada uma mala preta pertencente à passageira.



A equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC-RJ) verificou a mala e, com ajuda das cadelas Eva e May, que são especialistas na detecção de drogas, armas e munições, encontraram os entorpecentes.

Ao abrir a mala, policiais constataram a presença de pó de café e naftalina (usado na tentativa de disfarçar o cheiro de drogas e despistar a fiscalização), além de fundo falso. Foram encontrados 6,2 quilos de haxixe, distribuídos em 30 pacotes.



A passageira informou que ia receber uma determinada quantia para transportar o material entorpecente de Campinas, cidade de São Paulo, até a rodoviária de Vila Velha, no Espírito Santo. A ocorrência foi encaminhada à 94ª DP (Piraí).

Na noite deste domingo (18), policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam um homem por furto . Ele estava com 12 celulares, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Segundo a PM, uma vítima conseguiu rastrear o seu smartphone e acionou os agentes, que localizaram o autor com outros 11 aparelhos.

Neste domingo (18), policiais civis da 60ª (Campos Elíseos), em uma ação conjunta com agentes da 66ª DP (Piabetá), prenderam um homem condenado a 18 anos por estupro contra a própria enteada , de 14 anos, na saída de uma igreja localizada no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, o acusado teria cometido o crime por seis vezes e ameaçado divulgar vídeos que teria produzido durante os abusos, se a adolescente contasse o ocorrido a alguém. O caso aconteceu em 2019.

Durante a abordagem, ao ser localizado pelas equipes na saída do templo religioso, o homem tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes e preso.