Cães farejadores verificaram carro do candidato Flávio Bolsonaro - Reprodução/Rede Social

Cães farejadores verificaram carro do candidato Flávio BolsonaroReprodução/Rede Social

Publicado 19/10/2026 07:14





Por medida de segurança, Flávio deixou a emissora no automóvel do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Segundo o comandante do Gate e responsável pela operação, o capitão Victor Capello Haddad, cães farejadores foram utilizados na varredura do veículo e identificaram um componente químico que poderia estar relacionado à suspeita.



“Foi um protocolo de segurança, a partir do momento que indicou a possibilidade da existência de um artefato, a gente trata como se de fato fosse e a partir de então todos os requisitos são adotados. Os cães fizeram trabalho adequado e uma das bases químicas que eles tanto se dedicam a trabalhar, indicou positivamente, ou seja, tinha algum componente que fez indicar, mas aí vem um humano e diz se isso foi feito ou não para fazer uma bomba. Podemos chamar de alarme falso", explicou. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado, na noite deste domingo (18), após uma suspeita de bomba no carro do candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), nos estúdios da Band, onde ele participou do debate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar do alerta, os agentes não encontraram nenhum artefato explosivo no veículo.Por medida de segurança, Flávio deixou a emissora no automóvel do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).Segundo o comandante do Gate e responsável pela operação, o capitão Victor Capello Haddad, cães farejadores foram utilizados na varredura do veículo e identificaram um componente químico que poderia estar relacionado à suspeita.“Foi um protocolo de segurança, a partir do momento que indicou a possibilidade da existência de um artefato, a gente trata como se de fato fosse e a partir de então todos os requisitos são adotados. Os cães fizeram trabalho adequado e uma das bases químicas que eles tanto se dedicam a trabalhar, indicou positivamente, ou seja, tinha algum componente que fez indicar, mas aí vem um humano e diz se isso foi feito ou não para fazer uma bomba. Podemos chamar de alarme falso", explicou.

Debate marcado por acusações e confrontos diretos

O primeiro debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República, realizado neste domingo (18), na Band, foi marcado por acusações mútuas, questionamentos sobre a atuação dos governos e propostas para a economia e a segurança pública. Ao longo dos blocos, os candidatos divergiram sobre corrupção, previdência, saúde, custo de vida, privatizações, políticas industriais e medidas para combater o crime.

Lula buscou defender os resultados de suas gestões e apresentar a continuidade de seu governo como caminho para o crescimento econômico e a redução das desigualdades. Flávio concentrou críticas nos gastos públicos, nas promessas do presidente e na condução de políticas econômicas e de segurança. Os dois também recorreram ao histórico político do adversário para questionar sua credibilidade diante do eleitorado, muitas vezes utilizando ataques pessoais.

O próximo debate previsto entre os candidatos será realizado pela TV Globo na sexta-feira (23), dois dias antes do segundo turno. A votação que definirá o próximo presidente da República está marcada para domingo (25).