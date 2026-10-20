Jefferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na Penha - Reprodução de Internet

Jefferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na PenhaReprodução de Internet

Publicado 20/10/2026 05:47





Testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria desrespeitado uma ordem de parada feita pelos agentes. Em seguida, os policiais abriram fogo contra o veículo, que ainda percorreu alguns metros antes de parar. As circunstâncias da abordagem e dos disparos são investigadas. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados , Jefferson Dias da Silva, conhecido como Jeferson da Linave, de 51 anos, morreu após ser baleado por policiais militares na noite de segunda-feira (19), na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro. O ex-vereador estava em um veículo da marca BYD quando foi atingido pelos disparos.Testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria desrespeitado uma ordem de parada feita pelos agentes. Em seguida, os policiais abriram fogo contra o veículo, que ainda percorreu alguns metros antes de parar. As circunstâncias da abordagem e dos disparos são investigadas.

Vídeos mostram policiais atirando contra veículo



Imagens registradas por pessoas que passavam pela Avenida Brasil mostram o momento em que agentes efetuam disparos na direção do carro. Os vídeos deverão ajudar a esclarecer a dinâmica da ocorrência.



A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), localizada na Barra da Tijuca. Os policiais envolvidos foram encaminhados à unidade especializada, onde prestaram depoimento.



O episódio também provocou alterações no trânsito da Avenida Brasil. Duas faixas da pista lateral, no sentido Zona Oeste, foram temporariamente bloqueadas. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar estiveram no local.



Prefeito lamenta morte de secretário municipal



Jefferson Dias da Silva era filiado ao Democracia Cristã (DC) e havia exercido mandato como vereador de Queimados, na Baixada Fluminense. Atualmente, integrava o primeiro escalão da administração municipal como secretário de Desenvolvimento Econômico.



A morte foi lamentada pelo prefeito Glauco Kaizer, que publicou uma mensagem nas redes sociais em homenagem ao integrante de sua equipe. “É com o coração profundamente ferido pela dor que comunico o falecimento do nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e ex-vereador, Jeferson da Linave”, escreveu.



Na publicação, o prefeito também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-parlamentar e pediu orações neste momento de luto. A investigação deverá esclarecer o que motivou a abordagem, se houve ordem de parada e em quais circunstâncias os agentes efetuaram os disparos. Até as primeiras horas desta terça-feira (20), não havia uma versão oficial conclusiva sobre a ação policial.