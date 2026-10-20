Jefferson Linave, atual secretário de desenvolvimento de Queimados, foi morto após abordagem da PM na PenhaReprodução de Internet
Testemunhas relataram que o motorista do automóvel teria desrespeitado uma ordem de parada feita pelos agentes. Em seguida, os policiais abriram fogo contra o veículo, que ainda percorreu alguns metros antes de parar. As circunstâncias da abordagem e dos disparos são investigadas.
Vídeos mostram policiais atirando contra veículo
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), localizada na Barra da Tijuca. Os policiais envolvidos foram encaminhados à unidade especializada, onde prestaram depoimento.
O episódio também provocou alterações no trânsito da Avenida Brasil. Duas faixas da pista lateral, no sentido Zona Oeste, foram temporariamente bloqueadas. Equipes da CET-Rio e da Polícia Militar estiveram no local.
Prefeito lamenta morte de secretário municipal
A morte foi lamentada pelo prefeito Glauco Kaizer, que publicou uma mensagem nas redes sociais em homenagem ao integrante de sua equipe. “É com o coração profundamente ferido pela dor que comunico o falecimento do nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e ex-vereador, Jeferson da Linave”, escreveu.
Na publicação, o prefeito também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-parlamentar e pediu orações neste momento de luto. A investigação deverá esclarecer o que motivou a abordagem, se houve ordem de parada e em quais circunstâncias os agentes efetuaram os disparos. Até as primeiras horas desta terça-feira (20), não havia uma versão oficial conclusiva sobre a ação policial.