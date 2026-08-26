Agentes da DRCI surpreenderam criminoso após trabalho de monitoramento e inteligência - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da DRCI surpreenderam criminoso após trabalho de monitoramento e inteligênciaReprodução/Polícia Civil

Publicado 26/08/2026 13:41

Queimados - Um homem conhecido como “Renatinho”, investigado por integrar uma milícia que atua na Baixada Fluminense, foi preso pela Polícia Civil em Queimados , Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele seria responsável por monitorar a movimentação de policiais e integrantes de grupos criminosos rivais.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), durante uma ação da Operação Rede Segura. De acordo com a Polícia Civil, o investigado utilizava grupos de WhatsApp e rádios comunicadores para transmitir informações à organização criminosa.

As apurações apontam ainda que, em um dos episódios investigados, informações obtidas por meio desse monitoramento teriam contribuído para a execução de dois homens apontados como integrantes de um grupo criminoso rival, em Queimados.

“Renatinho” foi indiciado por constituição de milícia privada, crime previsto no artigo 288-A do Código Penal. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, mas, segundo a polícia, ele não se apresentou para cumprir a medida após ser intimado e permaneceu foragido.

Após trabalhos de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o homem na residência dele, em Queimados. Conforme a Polícia Civil, ele foi abordado e preso sem oferecer resistência. O investigado foi levado para a sede da DRCI para os procedimentos de polícia judiciária e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.