Agentes da DRCI surpreenderam criminoso após trabalho de monitoramento e inteligênciaReprodução/Polícia Civil

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Aline Martins
Queimados - Um homem conhecido como “Renatinho”, investigado por integrar uma milícia que atua na Baixada Fluminense, foi preso pela Polícia Civil em Queimados, Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele seria responsável por monitorar a movimentação de policiais e integrantes de grupos criminosos rivais.
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), durante uma ação da Operação Rede Segura. De acordo com a Polícia Civil, o investigado utilizava grupos de WhatsApp e rádios comunicadores para transmitir informações à organização criminosa.
As apurações apontam ainda que, em um dos episódios investigados, informações obtidas por meio desse monitoramento teriam contribuído para a execução de dois homens apontados como integrantes de um grupo criminoso rival, em Queimados.
“Renatinho” foi indiciado por constituição de milícia privada, crime previsto no artigo 288-A do Código Penal. A Justiça decretou a prisão preventiva do investigado, mas, segundo a polícia, ele não se apresentou para cumprir a medida após ser intimado e permaneceu foragido.
Após trabalhos de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o homem na residência dele, em Queimados. Conforme a Polícia Civil, ele foi abordado e preso sem oferecer resistência. O investigado foi levado para a sede da DRCI para os procedimentos de polícia judiciária e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.