Via Dutra - Divulgação

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Publicado 14/07/2026 14:31

A Rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ) será interditada de forma total no próximo sábado (18), na altura do km 196, em Queimados, na Baixada Fluminense. A medida valerá para os dois sentidos da via e faz parte de uma operação de desmonte de rochas com uso de explosivos.

A previsão é que a interdição ocorra entre 13h e 17h, conforme as condições do tráfego, com bloqueio integral estimado em 40 minutos.

Durante toda a ação, equipes operacionais e de engenharia da Ecovias acompanharão o trecho para garantir a segurança dos motoristas. A operação poderá ser adiada ou ajustada caso haja mudança nas condições climáticas.

A concessionária recomenda que os condutores organizem a viagem com antecedência e fiquem atentos à sinalização instalada no local.