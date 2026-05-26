Além dos shows, o público poderá acompanhar os jogos do Brasil em um grande telão instalado na Arena QueimadosDivulgação
Arraiá do Vira Virou levará diversas atrações para Queimados em junho
Com entrada gratuita, o evento acontece nos dias 13, 14, 19, 20 e 24 de junho e reúne grandes atrações musicais
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Obras em dois bairros de Queimados vão melhorar o abastecimento para milhares de pessoas
Nova rede de água levará alívio a cerca de sete mil moradores da Vila Central e Vila Americana após anos de dificuldades
Educação ambiental avança na Baixada Fluminense e mobiliza escolas de três cidades
Programa incentiva crianças, jovens e educadores a preservarem rios das regiões onde moram ou trabalham
Queimados passou a ofertar Implanon na rede municipal de saúde
Método contraceptivo de longa duração, com eficácia superior a 99%, já está disponível em quatro unidades de referência do município
Após reformas, Prefeitura de Queimados realiza entrega de escola para ano letivo
Escola Municipal Monteiro Lobato, que celebra seus 53 anos de história no município
Casa da Inovação leva oficinas aos bairros de Queimados
As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade
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