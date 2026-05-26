Além dos shows, o público poderá acompanhar os jogos do Brasil em um grande telão instalado na Arena Queimados - Divulgação

Além dos shows, o público poderá acompanhar os jogos do Brasil em um grande telão instalado na Arena QueimadosDivulgação

Publicado 26/05/2026 11:46

Queimados - A cidade de Queimados já está em clima de festa para receber o maior evento junino da sua história. O tradicional Arraiá do Vira Virou 2026 promete movimentar a Arena Queimados, na Vila Camarim, com cinco dias de muita música, cultura popular, gastronomia típica e transmissão dos jogos da Seleção Brasileira em telão.

Com entrada gratuita, o evento acontece nos dias 13, 14, 19, 20 e 24 de junho e reúne grandes atrações musicais, além de quadrilhas, barracas típicas, forró, sertanejo e diversas atividades para toda a família.

A programação contará com shows de Thiago Soares, no dia 13; Marvvila, no dia 14; Céu Pra Baixo, no dia 19; Vitinho, no dia 20; e Nego Damé, encerrando a festa no dia 24 de junho.

Além dos shows, o público poderá acompanhar os jogos do Brasil em um grande telão instalado na Arena Queimados, transformando o espaço em um ponto de encontro para os apaixonados por futebol e pelas tradições juninas.

A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo evento durante os dias de programação, consolidando o Arraiá do Vira Virou como um dos maiores festejos culturais da Baixada Fluminense.

Com decoração temática, clima familiar e uma programação diversificada, o evento promete reunir tradição, entretenimento e muita animação em noites que devem marcar o calendário cultural da cidade.