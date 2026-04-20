Escola Municipal Monteiro Lobato, que celebra seus 53 anos de história no municípioDivulgação
Após reformas, Prefeitura de Queimados realiza entrega de escola para ano letivo
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