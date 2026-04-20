Escola Municipal Monteiro Lobato, que celebra seus 53 anos de história no município - Divulgação

Escola Municipal Monteiro Lobato, que celebra seus 53 anos de história no municípioDivulgação

Publicado 20/04/2026 16:55

Queimados - Uma escola que atravessa gerações merece ser cuidada. A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega da revitalização da Escola Municipal Monteiro Lobato, que celebra seus 53 anos de história. As intervenções realizadas incluíram a pintura completa da escola, substituição das bancadas dos banheiros e instalação de telhado na entrada da unidade.

Além disso, foram recuperados o piso de concreto e da estrutura da quadra poliesportiva, além de nova pintura da quadra, substituição das calhas e instalação de extintores. As melhorias têm como objetivo oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de aprendizagem para alunos e professores.

A entrega das melhorias contou com a presença do prefeito Glauco Kaizer, da primeira-dama Cristiane Kaizer — aniversariante do dia —, do secretário municipal de Educação, André Monsores, de autoridades do poder executivo e legislativo e de toda a comunidade escolar.

O prefeito Glauco Kaizer destacou a importância de investir em infraestrutura e anunciou a chegada de aparelhos de ar-condicionado.

“Cuidar da escola é cuidar dos nossos alunos. A Monteiro Lobato tem uma história muito bonita e precisava dessas melhorias para continuar oferecendo um espaço digno e acolhedor para as crianças. Hoje a gente entrega uma escola mais bonita, e em breve vamos instalar os novos aparelhos de ar-condicionado”, afirmou.

O secretário municipal de Educação André Monsores disse do impacto das melhorias para a rotina escolar. “Quando a escola está bem cuidada, isso colabora diretamente no aprendizado. Essas melhorias representam mais conforto para os alunos e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação”, disse.