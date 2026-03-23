Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026 - Divulgação

Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026Divulgação

Publicado 23/03/2026 17:31

Queimados - A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura das inscrições para o Programa Pré-Técnico Municipal de Queimados (PRETECQ) 2026, iniciativa voltada para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da EJA (Fases VII e IX) matriculados em escolas públicas do município.

O programa tem como objetivo preparar os estudantes para os processos seletivos das escolas técnicas e institutos federais, fortalecendo conhecimentos essenciais e ampliando as oportunidades educacionais para os jovens queimadenses.

O PRETECQ já apresenta resultados importantes. Em seu primeiro ano de funcionamento, mais de 50 estudantes da rede municipal conquistaram aprovação em escolas técnicas e federais, demonstrando o impacto positivo do projeto na trajetória acadêmica dos alunos.

As inscrições estarão abertas de 16 a 20 de março de 2026 e poderão ser realizadas por meio de formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Queimados ou presencialmente nas escolas municipais participantes.

Os polos funcionarão nas seguintes unidades escolares:

• Escola Municipal Professor Leopoldo Machado

• Escola Municipal Santo Expedito

• Escola Municipal Senador Nelson Carneiro

• Escola Municipal Professor Joaquim de Freitas

• Escola Municipalizada José de Anchieta

• Escola Municipal Professora Scintilla Exel (provisoriamente na E.M. Professora Maria Coragio Pereira Xanchão)

Como serão as aulas

As aulas acontecerão quatro dias por semana, sendo três dias presenciais no contraturno escolar, com duração de 3h30, além de um dia destinado a estudos dirigidos.

O programa contará com aulas de Matemática, Língua Portuguesa e Redação ministradas por professores qualificados da rede municipal. O resultado final será divulgado até o dia 24 de março de 2026 no site da Prefeitura e nas unidades escolares participantes.

O PRETECQ faz parte das ações da Prefeitura de Queimados para ampliar as oportunidades educacionais e promover igualdade de acesso a instituições de excelência, garantindo que estudantes da rede pública tenham condições de competir em igualdade nos processos seletivos de escolas técnicas e federais.