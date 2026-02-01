Prefeitura de Queimados reforça orientações de segurança em caso de chuvas fortesDivulgação
Á reforçando a importância da atenção e dos cuidados da população durante os períodos de chuvas fortes, visando a segurança de todos.
Entre as principais orientações estão: não descartar lixo em locais e horários inadequados, evitando entupimentos e alagamentos
Prefeitura de Queimados lança programa "de volta ao ninho" para garantir transporte seguro a mães e recém-nascidos
Ação disponibiliza veículos oficiais para realizar o transporte da mãe, do bebê e de um acompanhante até a residência da família, logo após a alta hospitalar
Queimados oferece desconto para moradores no pagamento do IPTU 2026
Outros impostos e taxas municipais também terão abatimentos para pagamento em taxa única e podem ser emitidos pela internet
Queimados inicia Colônia de Férias na Vila Olímpica com participação de 300 crianças
Atividades com participantes vão acontecer ao longo de toda a semana no município
Câmara Municipal de Queimados tem sessão para prestação de contas
Solenidade serviu para mostrar para a sociedade ações e resultados de 2025
Queimados apresenta solução inovadora para abertura de empresas e reforça compromisso com modernização fiscal no II Seminário de Reforma Tributária
Simulador de taxas para abertura de empresas é ferramenta pioneira desenvolvida pela cidade
