Prefeitura de Queimados reforça orientações de segurança em caso de chuvas fortesDivulgação

Publicado 01/02/2026 19:39

Queimados - A Prefeitura de Queimados, por meio da Defesa Civil, está

Á reforçando a importância da atenção e dos cuidados da população durante os períodos de chuvas fortes, visando a segurança de todos.

Entre as principais orientações estão: não descartar lixo em locais e horários inadequados, evitando entupimentos e alagamentos; evitar contato com água contaminada, reduzindo o risco de doenças; e, após as chuvas, eliminar água parada para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A Defesa Civil também alerta para que a população não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evite deixar aparelhos eletrônicos ligados na tomada durante temporais.

A colaboração de cada cidadão é fundamental para minimizar riscos e proteger vidas. Em caso de emergência, procure a Defesa Civil.