Câmara de Queimados teve prestação de contas para a sociedade civil queimadense - Divulgação

Câmara de Queimados teve prestação de contas para a sociedade civil queimadenseDivulgação

Publicado 22/12/2025 09:46

Queimados – Foi realizada na Câmara Municipal de Queimados uma sessão solene de prestação de contas por mandatos parlamentares. O evento reuniu representantes da sociedade civil e moradores do município, além de homenagear cerca de 50 pessoas que receberam moções de aplausos pelos relevantes serviços prestados à sociedade queimadense.

Durante a solenidade, o vereador Felipe Carvalho foi um a apresentar balanço do trabalho legislativo desenvolvido ao longo do ano, destacando 13 leis já sancionadas e diversas indicações legislativas atendidas, com destaque para a praça implantada na entrada do bairro da pedreira, pavimentação de ruas, reforma de escola, implantação de câmeras de monitoramento e abrigos de ônibus.

“Trazer a sociedade para dentro do parlamento é uma forma de incluir a população na discussão política e garantir a transparência das nossas ações. Temos o compromisso de fazer um mandato ativo, participativo e de prestação de contas permanente. Orgulho do legado que já estamos deixando neste primeiro ano. Vem muito mais pela frente”, destacou o vereador.

Outros vereadores também tomaram a palavra e fizeram retrospectivas das principais ações desenvolvias no município ao longo de 2025.