Câmara Municipal de Queimados tem sessão para prestação de contas
Solenidade serviu para mostrar para a sociedade ações e resultados de 2025
Queimados apresenta solução inovadora para abertura de empresas e reforça compromisso com modernização fiscal no II Seminário de Reforma Tributária
Simulador de taxas para abertura de empresas é ferramenta pioneira desenvolvida pela cidade
Queimados divulga sorteados para cursos gratuitos na Casa da Inovação Ziraldo
Resultado oficial do processo seletivo por sorteio público lista de sorteados para cursos gratuitos da Casa da Inovação Ziraldo.
Queimados finaliza inscrições para sorteio do Minha Casa, Minha Vida
Interessados têm até esta quarta-feira para se cadastrarem no site da Prefeitura do município
Queimados adere ao Plano Juventude Negra Viva e amplia alcance a de programas do Governo Federal na Baixada Fluminense
Assinatura no dia 23 contará com a presença ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e prefeito Glauco Kaizer
Espetáculo "A Revolução das Princesas" destaca o empoderamento feminino no Teatro Metodista de Queimados
Peça encenada por alunos do Ciep 341 transforma princesas clássicas em símbolos de coragem e autonomia
