Município foi um dos destaques do encontro que reuniu mais de 400 profissionais do setor em NiteróiDivulgação

Publicado 19/12/2025 13:03

Queimados - A Secretaria de Fazenda e Planejamento de Queimados apresentou no II Seminário sobre Reforma Tributária do Consumo, um dos cases mais inovadores do evento, destacando como a tecnologia tem sido fundamental para simplificar serviços, melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a relação entre contribuinte e administração pública. Representando o município, o chefe de gabinete da pasta, Romulo Leite Duarte, apresentou a ferramenta pioneira desenvolvida pela cidade: o simulador de taxas para abertura de empresas.

A iniciativa surgiu a partir da identificação de uma dor recorrente dos empreendedores da região.

“Percebemos a dor dos contribuintes para realizar o processo de abertura de empresas, que é confuso e burocrático, e criamos a calculadora de taxas, que permite ao contribuinte simular os custos para se estabelecer no município de Queimados sem precisar ir diretamente à Prefeitura. E tudo aparece na tela de forma simples, clara e didática”, explicou Rômulo.

A ferramenta ganhou reconhecimento do Sebrae como uma solução inovadora e inédita entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, reforçando a liderança de Queimados em modernização administrativa.

Com a digitalização dos processos, a cidade fortalece a segurança jurídica para contratantes, amplia a visibilidade para prestadores de serviços e organiza de forma mais eficiente as rotinas internas da gestão fiscal.

“Tudo isso faz parte de um compromisso maior da nossa cidade: a melhoria contínua dos serviços públicos, usando ferramentas digitais para aproximar o cidadão da administração. A transparência melhora a confiança, gerando um ambiente de negócios mais saudável, atraindo empresas e gerando empregos”, destacou o chefe de gabinete.

A modernização também prepara Queimados para os novos desafios da Reforma Tributária. O município trabalha na construção de uma infraestrutura fiscal mais robusta e tecnológica, capaz de garantir um melhor enquadramento no futuro cálculo de repasse do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A partir de 1º de janeiro de 2026, entram em vigor os novos impostos que irão reorganizar a estrutura tributária nacional. E os sistemas integrados da Prefeitura já saem na frente, garantindo que o município seja atendido pelos novos padrões exigidos pela Lei Complementar 214/25.

Com iniciativas inovadoras e foco no empreendedor, Queimados se consolida como referência na modernização fiscal municipal, demonstrando como a tecnologia, a transparência e o planejamento podem transformar a relação entre gestão pública e sociedade.