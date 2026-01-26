Município de Queimados iniciou seu projeto de colônia de férias nesta segunda-feira (26) - Divulgação

Queimados - A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, iniciou nesta segunda-feira (26) a Colônia de Férias na Vila Olímpica Barnabé dos Santos, garantindo uma semana de muito lazer, integração e diversão nesta reta final de férias escolares para as crianças do município.

Cerca de 300 crianças, com idades entre 6 e 14 anos, participaram das atividades no primeiro dia da programação, que contou com diversas brincadeiras recreativas e esportivas ao longo do dia. A iniciativa segue até a próxima sexta-feira (30) e a expectativa é de ampliação no número de participantes nos próximos dias.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, João Barra, a grande procura pela Colônia de Férias superou as expectativas, mesmo com as dificuldades enfrentadas durante o período de inscrições.

“Estamos muito satisfeitos em ver tantas crianças participando desta Colônia, mesmo com o período de inscrições tendo ocorrido em dias de chuva. Diante da alta procura, conseguimos abrir novas vagas e vamos manter as inscrições diárias”, destacou o secretário.

O prefeito Glauco Kaizer ressaltou a importância da iniciativa, especialmente diante do aumento do tempo de uso de telas por crianças e adolescentes.

“Ver tantas crianças se divertindo, interagindo e participando de brincadeiras coletivas neste período é muito gratificante. A Colônia de Férias reforça a importância dessas atividades para o desenvolvimento social e o bem-estar da nossa criançada”, afirmou o prefeito.

Mãe atípica, Rose Monteiro, moradora do bairro Vila Nascente, destacou a realização da atividade: “Ano passado eu acabei perdendo o limite das vagas e agora ficamos ligados para não deixar passar de novo. E ter uma atividade dessa mostra o quanto é importante para crianças estar em convívio, principalmente neste período de férias, quando o tempo de tela aumenta”.

A Colônia de Férias na Vila Olímpica Barnabé dos Santos é mais uma ação da Prefeitura de Queimados voltada para a promoção do esporte, do lazer e da qualidade de vida das crianças do município.