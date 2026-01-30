Retorno para casa no pós alta hospitalar será com motorista e carro especial para as moradoras de QueimadosDivulgação
Prefeitura de Queimados lança programa "de volta ao ninho" para garantir transporte seguro a mães e recém-nascidos
Ação disponibiliza veículos oficiais para realizar o transporte da mãe, do bebê e de um acompanhante até a residência da família, logo após a alta hospitalar
Queimados oferece desconto para moradores no pagamento do IPTU 2026
Outros impostos e taxas municipais também terão abatimentos para pagamento em taxa única e podem ser emitidos pela internet
Queimados inicia Colônia de Férias na Vila Olímpica com participação de 300 crianças
Atividades com participantes vão acontecer ao longo de toda a semana no município
Câmara Municipal de Queimados tem sessão para prestação de contas
Solenidade serviu para mostrar para a sociedade ações e resultados de 2025
Queimados apresenta solução inovadora para abertura de empresas e reforça compromisso com modernização fiscal no II Seminário de Reforma Tributária
Simulador de taxas para abertura de empresas é ferramenta pioneira desenvolvida pela cidade
Queimados divulga sorteados para cursos gratuitos na Casa da Inovação Ziraldo
Resultado oficial do processo seletivo por sorteio público lista de sorteados para cursos gratuitos da Casa da Inovação Ziraldo.
