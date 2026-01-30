Retorno para casa no pós alta hospitalar será com motorista e carro especial para as moradoras de Queimados - Divulgação

Retorno para casa no pós alta hospitalar será com motorista e carro especial para as moradoras de QueimadosDivulgação

Publicado 30/01/2026 18:48

Queimados - A Prefeitura de Queimados lançou o programa “De Volta ao Ninho”, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde criada para oferecer acolhimento, segurança e cuidado às mães e aos recém-nascidos no momento mais delicado do pós-parto. A ação disponibiliza veículos oficiais para realizar o transporte da mãe, do bebê e de um acompanhante até a residência da família, logo após a alta hospitalar. A iniciativa é voltada para mães em vulnerabilidade social.

O programa tem como principal objetivo garantir um retorno para casa com conforto, dignidade e tranquilidade, especialmente para mulheres que não dispõem de transporte próprio. A iniciativa reduz riscos, evita a exposição ao transporte público logo após o parto e fortalece a política municipal de atenção integral à saúde materno-infantil.

Os veículos utilizados no serviço são conduzidos por motoristas capacitados, preparados para realizar um atendimento humanizado, respeitando as necessidades físicas e emocionais das mães nesse período sensível.

A ação é integrada à rede municipal de saúde, garantindo organização, agilidade e eficiência no atendimento. O programa é destinado às mães residentes em Queimados que não possuem meio de transporte próprio no momento da alta hospitalar.

Para o prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, o “De Volta ao Ninho” simboliza o cuidado da gestão municipal com as famílias desde os primeiros momentos de vida.

“Mais do que oferecer transporte, o ‘De Volta ao Ninho’ é um gesto de carinho, acolhimento e respeito com as mães e seus bebês. É uma política pública que cuida das pessoas quando elas mais precisam”, destacou o prefeito.

A primeira mãe a utilizar o serviço foi a jovem Rayssa Rocha, de 22 anos, mãe da pequena Pérola. Ao lado do prefeito Glauco Kaizer e da primeira-dama Cristiane Kaizer, Rayssa saiu da Maternidade de Queimados, no Centro, até sua residência, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Emocionada, ela aprovou a iniciativa.

“É de grande valor. As mães saem fragilizadas física e emocionalmente, e enfrentar o transporte público, muitas vezes cheio, é muito difícil. Essa iniciativa faz toda a diferença”, afirmou.