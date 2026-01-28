Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026 - Divulgação

Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026Divulgação

Publicado 28/01/2026 07:01

Queimados - Os contribuintes de Queimados contam com oportunidades especiais para organizar as finanças. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, está oferecendo 10% de desconto até 28 de fevereiro e 5% até 31 de março para quem fizer o pagamento do Imposto Territorial e Urbano (IPTU) em cota única, ou seja, à vista. A emissão da guia de pagamento pode ser realizada através do site (www.queimados.rj.gov.br) com o número da inscrição mobiliária ou CPF e CNPJ.

Quem não conseguir aderir aos abatimentos, ainda tem a oportunidade de pagar o valor integral, sem multas e juros, até 29 de dezembro, em cota única. Há também opções de parcelamento para quem preferir e pode ser feito em até nove vezes, sem desconto e acréscimo, com vencimentos até o último dia útil de cada mês. Neste caso, o valor de cada parcela não pode ser inferior a vinte reais. A primeira data de pagamento é em 30 de abril.

O prefeito Glauco Kaizer destacou que os descontos são uma forma de valorizar o contribuinte e garantir mais investimentos para a cidade.

“Quando o cidadão mantém seus impostos em dia, a Prefeitura consegue planejar melhor os investimentos e devolver isso em melhorias para a população, como obras, saúde e educação. Esses descontos são um incentivo importante e também um gesto de respeito com quem contribui com Queimados”, afirmou.

Os descontos oferecidos não são apenas para o IPTU. Para os recolhimentos anuais fixos do ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), TVEL (Taxa de Vistoria de Estabelecimento Localizado), Taxa de Vigilância Sanitária e Taxa de Licença para Publicidade também há abatimentos. É possível verificar o calendário de pagamento disponível no Diário Oficial nº 231 de 10/12/2025 ou baixar aqui.

O Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, Alex Binoti, alertou sobre a importância de ficar em dia com município e de manter o cadastro atualizado no órgão: “Todos precisam nos ajudar a manter nosso sistema em dia para conseguirmos atender melhor a todos, não esquecendo de ficar legalizados e evitar a inadimplência e futuros transtornos”, frisou.

Para quem desejar imprimir a guia de pagamento e não conseguir através do site, o serviço será realizado gratuitamente na Central de Atendimento ao Contribuinte, situada à Rua Hortência, 92, Centro (esquina com a Rua Joaquim dos Santos), de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou pelo WhatsApp 99867-9989.