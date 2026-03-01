Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026Divulgação
Contribuintes de Queimados tem até 31 de marcó para quitar IPTU 2026 com 5% de desconto
Cidadão pode resolver sem sair casa usando o Whatsapp
Contribuintes de Queimados tem até 31 de marcó para quitar IPTU 2026 com 5% de desconto
Cidadão pode resolver sem sair casa usando o Whatsapp
Queimados ganha primeira Estação de Tratamento de Água
Obra ampliará a oferta em 9 milhões de litros de água por dia, beneficiando 45 mil moradores e reduzindo impactos da estiagem
Prefeitura de Queimados lança "cidadania sobre rodas" e leva serviços públicos diretamente às comunidades
Projeto vai permanecer no Condomínio Roberto Costa, no Jardim da Fonte, até a próxima quinta
Prefeitura de Queimados reforça orientações de segurança em caso de chuvas fortes
Entre as principais orientações estão: não descartar lixo em locais e horários inadequados, evitando entupimentos e alagamentos
Prefeitura de Queimados lança programa "de volta ao ninho" para garantir transporte seguro a mães e recém-nascidos
Ação disponibiliza veículos oficiais para realizar o transporte da mãe, do bebê e de um acompanhante até a residência da família, logo após a alta hospitalar
Queimados oferece desconto para moradores no pagamento do IPTU 2026
Outros impostos e taxas municipais também terão abatimentos para pagamento em taxa única e podem ser emitidos pela internet
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.