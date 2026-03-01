Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026 - Divulgação

Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026Divulgação

Publicado 01/03/2026 21:02

Queimados - Contribuintes de Queimados que não conseguiram quitar o IPTU 2026 até o último fim de semana, seguem com oportunidade de garantir 5% de desconto na cota único. O prazo para aproveitar esse desconto vai até 31 de março. A Prefeitura reforça que a forma mais rápida, prática e inteligente de emitir a guia é por meio do assistente virtual Queimadense.

A ferramenta digital está disponível no chat do site oficial da Prefeitura (www.queimados.rj.gov.br) e também pelo WhatsApp e Telegram, no número (21) 99867-9989.

O assistente virtual Queimadense foi desenvolvido para facilitar o atendimento e reduzir filas presenciais. A plataforma é inteligente e permite o envio de mensagens de texto, áudio e até imagens, tornando o processo ainda mais acessível para todos os perfis de usuários. Com poucos cliques, ou até por mensagem de voz, o contribuinte pode solicitar a emissão da guia, tirar dúvidas e organizar o pagamento sem precisar se deslocar até a Prefeitura.

Outras opções de pagamento

Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o imposto em até nove vezes, sem desconto e sem acréscimo, com vencimentos até o último dia útil de cada mês. O valor mínimo por parcela é de R$20 reais, e o primeiro vencimento está previsto para 30 de abril.

O prefeito Glauco Kaizer destaca que “quando o cidadão mantém seus impostos em dia, a Prefeitura consegue planejar melhor os investimentos e devolver isso em melhorias para a população, como obras, saúde e educação. Esses descontos são um incentivo importante e também um gesto de respeito com quem contribui com Queimados”, disse.

Já o secretário municipal de Fazenda e Planejamento, Alex Binoti, reforça que “todos precisam nos ajudar a manter nosso sistema em dia para conseguirmos atender melhor a todos, não esquecendo de ficar legalizados e evitar a inadimplência e futuros transtornos”, afirmou.

Para quem preferir o atendimento físico ou tiver dificuldade no acesso digital, a emissão da guia também é realizada gratuitamente na Central de Atendimento ao Contribuinte, localizada na Rua Hortência, 92, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.