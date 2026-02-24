Obras da Estação de Tratamento de água de Queimados estão a todo vapor - Divulgação

Publicado 24/02/2026 20:29

Queimados - Em meio a um cenário de mudanças climáticas severas, marcado por estiagens prolongadas e oscilações na oferta de água, Queimados está se preparando para dar um importante passo rumo à segurança hídrica e ambiental. A construção da primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) do município, na Baixada Fluminense, vai ampliar a oferta em quase 9 milhões de litros de água por dia e beneficiar diretamente mais de 45 mil moradores, reforçando a proteção de mananciais e garantindo mais qualidade de vida. A obra, da Águas do Rio, teve início em dezembro e está prevista para ser concluída em abril.

A iniciativa é fundamental para parte da cidade que ainda depende da represa São Pedro, um manancial sensível ao regime de chuvas. Entre os meses de julho e setembro, por exemplo, a disponibilidade apresenta uma redução de aproximadamente 20%, conforme análise dos dados de 2024 e 2025, evidenciando a vulnerabilidade do sistema nesse período do ano em que o clima está mais seco e registra um volume menor de chuva.

“Essa obra tem como objetivo garantir o acesso à água para a população, especialmente em períodos de pouca chuva e de calor intenso, que têm se tornado cada vez mais recorrentes. Por isso, adotamos estratégias para diversificar as fontes de captação e promover qualidade de vida”, explica Felipe Esteves, diretor-executivo da concessionária, que integra o grupo Aegea Saneamento.

A nova ETA seguirá o tratamento completo convencional. Nesse processo, a água passa por floculadores, onde as impurezas se juntam em pequenos flocos, e depois por decantadores, grandes tanques onde esses flocos se depositam. Em seguida, ela é filtrada e recebe dosagens de coagulantes, alcalinizantes, cloro e, ao final, flúor, etapas que garantem qualidade e segurança para o consumo.

Melhorias no abastecimento de água

Em quatro anos de operação, a Águas do Rio realizou uma série de ações em Queimados para melhorar o abastecimento. Mais de 71 mil moradores foram beneficiados com melhorias no sistema. Entre os avanços, cerca de 26 km de redes de esgoto e 14 km de redes de água foram instaladas, e seis mil pessoas passaram a ter, pela primeira vez, acesso regular à água potável.

O reforço no sistema incluiu a revitalização do sistema de bombeamento Austin Queimados. Com a ampliação da capacidade desse equipamento, foi possível aumentar a oferta em 500 litros por segundo para a cidade. A interligação de redes no Jardim Queimados e a ativação da bomba Granja Rosalina também contribuíram para levar água para novas áreas. Além disso, mais de 170 empregos foram gerados na região, sendo 30 em comunidades da cidade.

