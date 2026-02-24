Obras da Estação de Tratamento de água de Queimados estão a todo vaporDivulgação
Queimados ganha primeira Estação de Tratamento de Água
Obra ampliará a oferta em 9 milhões de litros de água por dia, beneficiando 45 mil moradores e reduzindo impactos da estiagem
Prefeitura de Queimados lança "cidadania sobre rodas" e leva serviços públicos diretamente às comunidades
Projeto vai permanecer no Condomínio Roberto Costa, no Jardim da Fonte, até a próxima quinta
Prefeitura de Queimados reforça orientações de segurança em caso de chuvas fortes
Entre as principais orientações estão: não descartar lixo em locais e horários inadequados, evitando entupimentos e alagamentos
Prefeitura de Queimados lança programa "de volta ao ninho" para garantir transporte seguro a mães e recém-nascidos
Ação disponibiliza veículos oficiais para realizar o transporte da mãe, do bebê e de um acompanhante até a residência da família, logo após a alta hospitalar
Queimados oferece desconto para moradores no pagamento do IPTU 2026
Outros impostos e taxas municipais também terão abatimentos para pagamento em taxa única e podem ser emitidos pela internet
Queimados inicia Colônia de Férias na Vila Olímpica com participação de 300 crianças
Atividades com participantes vão acontecer ao longo de toda a semana no município
