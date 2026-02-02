A iniciativa tem como objetivo descentralizar o atendimento público e ampliar o acesso da população a serviços essenciais Moradora do condomínio, Maria das Graças Ferreira, de 63 anos, aprovou a ação. Ela contou que conseguiu resolver uma pendência antiga sem sair de perto de casa. "Eu vim por causa da minha carteira de identidade. Estou com dor na perna e não conseguiria ir ao Detran. Hoje o atendimento está pertinho e consegui resolver. Só tenho elogios", disse. - Divulgação

Queimados - A Prefeitura de Queimados iniciou a primeira edição do projeto Cidadania Sobre Rodas e a primeira parada foi no Condomínio Roberto Costa, no bairro Jardim da Fonte. A iniciativa tem como objetivo descentralizar o atendimento público e ampliar o acesso da população a serviços essenciais, levando cidadania diretamente aos moradores de todos os bairros, através de uma van moderna e equipada.

A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, reunindo, em um único espaço, diversos atendimentos sociais e de documentação.

Entre os serviços oferecidos estão: apoio e orientação a mulheres vítimas de violência; emissão de segunda via do RG; NAC (isenção para segunda via do RG); solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA); cadastro de templos religiosos; atendimentos da Fundação Leão XIII, entre outros.

Já no primeiro dia de ação, mais de 100 pessoas foram atendidas, facilitando o acesso da população a serviços fundamentais sem a necessidade de grandes deslocamentos. O prefeito Glauco Kaizer destacou a importância da iniciativa.

“É fundamental descentralizar o atendimento público, oferecendo mais celeridade na resolução das demandas e ampliando as oportunidades de atendimento à população. Esse é um trabalho muito importante realizado pela secretária Cristiane Lamarão e toda a sua equipe”, afirmou.

Moradora do condomínio, Maria das Graças Ferreira, de 63 anos, aprovou a ação. Ela contou que conseguiu resolver uma pendência antiga sem sair de perto de casa.

“Eu vim por causa da minha carteira de identidade. Estou com dor na perna e não conseguiria ir ao Detran. Hoje o atendimento está pertinho e consegui resolver. Só tenho elogios”, disse.