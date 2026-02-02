A iniciativa tem como objetivo descentralizar o atendimento público e ampliar o acesso da população a serviços essenciais Moradora do condomínio, Maria das Graças Ferreira, de 63 anos, aprovou a ação. Ela contou que conseguiu resolver uma pendência antiga sem sair de perto de casa. "Eu vim por causa da minha carteira de identidade. Estou com dor na perna e não conseguiria ir ao Detran. Hoje o atendimento está pertinho e consegui resolver. Só tenho elogios", disse. Divulgação
Prefeitura de Queimados reforça orientações de segurança em caso de chuvas fortes
Projeto vai permanecer no Condomínio Roberto Costa, no Jardim da Fonte, até a próxima quinta
Entre as principais orientações estão: não descartar lixo em locais e horários inadequados, evitando entupimentos e alagamentos
Prefeitura de Queimados lança programa "de volta ao ninho" para garantir transporte seguro a mães e recém-nascidos
Ação disponibiliza veículos oficiais para realizar o transporte da mãe, do bebê e de um acompanhante até a residência da família, logo após a alta hospitalar
Queimados oferece desconto para moradores no pagamento do IPTU 2026
Outros impostos e taxas municipais também terão abatimentos para pagamento em taxa única e podem ser emitidos pela internet
Queimados inicia Colônia de Férias na Vila Olímpica com participação de 300 crianças
Atividades com participantes vão acontecer ao longo de toda a semana no município
Câmara Municipal de Queimados tem sessão para prestação de contas
Solenidade serviu para mostrar para a sociedade ações e resultados de 2025
