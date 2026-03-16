Secretaria Municipal de Educação já iniciou processo para aquisição de novos equipamentos para atender as demais unidades. - Divulgação

Secretaria Municipal de Educação já iniciou processo para aquisição de novos equipamentos para atender as demais unidades.Divulgação

Publicado 16/03/2026 17:46

Queimados - Mais escolas da rede municipal de Queimados estão recebendo salas de aula climatizadas. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a instalação de 74 novos aparelhos de ar-condicionado em quatro unidades escolares, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A previsão é que os equipamentos estejam funcionando nas salas até o mês de abril.

As novas unidades contempladas são: E.M Doutor Cledon Cavalcante, E.M José Anastácio, Creche Municipal Clotildes Martins Lemos e Creche Iracema (complementação de equipamentos). Além da instalação dos novos aparelhos, a Prefeitura já trabalha em um novo processo de licitação para ampliar ainda mais os investimentos na rede municipal. O pacote prevê a aquisição de novos aparelhos de ar-condicionado, manutenção dos equipamentos, além de geladeiras e bebedouros para as unidades escolares.

Com essa nova etapa, o município amplia o processo de climatização das unidades de ensino. Atualmente, já contam com ar-condicionado as seguintes escolas da rede municipal: Prof. Ubirajara Ferreira, Senador Nelson Carneiro, Profª Maria Corágio Pereira Xanchão, Profª Gilvanei Pereira da Fonseca e Creche Municipal Iracema Garcia.

A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos voltados à melhoria da infraestrutura das escolas. O objetivo da gestão municipal é garantir mais conforto para alunos e professores durante as atividades pedagógicas.

O prefeito Glauco Kaizer destacou que a climatização das salas de aula é uma demanda antiga da comunidade escolar e representa um avanço importante para a qualidade do ensino no município.

“Investir na estrutura das escolas é investir diretamente no aprendizado dos nossos alunos. Estamos avançando na climatização das salas de aula para garantir mais conforto para estudantes e professores. E esse trabalho vai continuar chegando a outras unidades da rede”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, André Monsores, ressaltou que ambientes adequados contribuem para o rendimento dos estudantes e para a rotina pedagógica das escolas.

“Uma escola bem estruturada faz diferença no processo de aprendizagem. A climatização das salas cria um ambiente mais confortável para alunos e professores, favorecendo a concentração e o desenvolvimento das atividades em sala de aula”, explicou.