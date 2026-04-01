Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026Divulgação
Queimados divulga resultado final dos selecionados no preparatório técnico – PRETECQ 2026
Selecionados devem voltar ao local onde se inscreveram para efetivar a matrícula
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Prefeitura de Queimados abre inscrições para o PRETECQ 2026
Curso preparatório da Secretaria de Educação oferecerá 300 vagas para alunos do 9º ano e da EJA
Queimados amplia climatização das escolas municipais com novos aparelhos de ar-condicionado
Novos aparelhos chegarão a quatro escolas da rede municipal com recursos do FNDE
Contribuintes de Queimados tem até 31 de marcó para quitar IPTU 2026 com 5% de desconto
Cidadão pode resolver sem sair casa usando o Whatsapp
Queimados ganha primeira Estação de Tratamento de Água
Obra ampliará a oferta em 9 milhões de litros de água por dia, beneficiando 45 mil moradores e reduzindo impactos da estiagem
Prefeitura de Queimados lança "cidadania sobre rodas" e leva serviços públicos diretamente às comunidades
Projeto vai permanecer no Condomínio Roberto Costa, no Jardim da Fonte, até a próxima quinta
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