Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026 - Divulgação

Prefeitura de Queimados está dando desconto no pagamento do IPTU de 2026Divulgação

Publicado 01/04/2026 12:02

Queimados – A Prefeitura de Queimados divulgou a a listagem com os nomes dos alunos selecionados para o Preparatório Técnico Municipal de Queimados – PRETECQ. O objetivo do curso é preparar os estudantes para os desafios dos concursos de seleção para escolas técnicas, institutos federais e escolas militares.

As inscrições foram realizadas entre os dias 16 e 20 de março para alunos do 9º ano da rede de ensino municipal. Os selecionados deverão comparecer na unidade Polo que realizou a inscrição para efetivação de matrícula.