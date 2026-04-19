Queimados - Aprender algo novo pode ser o primeiro passo para mudar de vida. Pensando nisso, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria de Projetos e Convênios, está levando oficinas gratuitas da Casa da Inovação Ziraldo para diferentes bairros do município. A iniciativa, em parceria com o SEBRAE, tem foco na capacitação técnica e profissional da população. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial (www.queimados.rj.gov.br).
As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, como nas escolas municipais Santo Expedito, Professora Anna Maria dos Santos Perobelli, José de Anchieta e a Praça CEU, e na Sala de Formação no Paço Municipal. Os encontros acontecem nos turnos da manhã (9h às 11h) e da tarde (14h às 16h), facilitando a participação de moradores de diferentes regiões.
A secretária de Projetos e Convênios, Dayane Aragoso, destacou a importância de levar oportunidades para perto da população.
“A proposta é descentralizar o acesso à qualificação e levar oportunidades para dentro dos bairros. Muitas vezes, as pessoas querem se capacitar, mas enfrentam dificuldades de deslocamento. Com a Casa da Inovação nos bairros, um braço do nosso equipamento público localizado no Centro da cidade, a gente aproxima esse conhecimento da realidade da população e amplia as chances de geração de renda e inserção no mercado de trabalho”, disse.
As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio de formulários online específicos para cada oficina.
OFICINA: Canva (PARAÍSO) DATA E HORÁRIO: 27 de abril – 9h às 11h ou 14h às 16h LOCAL: Escola Municipal Profª Anna Maria dos Santos Perobelli (Rua Alésia Santos Nascimento – Paraíso) LINK PARA INSCRIÇÃO (VAGAS LIMITADAS): Clique aqui para se inscrever nesta oficina!
OFICINA: Canva (FANCHEM) DATA E HORÁRIO: 28 de abril Hora: 9h às 11h ou 14h às 16h LOCAL: Paço Municipal – Sala de Formações (Rua Mario Pati Júnior, 200 – Fanchem) LINK PARA INSCRIÇÃO (VAGAS LIMITADAS): Clique aqui para se inscrever nesta oficina!
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