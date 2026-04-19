Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de Agricultura - Divulgação

Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de AgriculturaDivulgação

Publicado 19/04/2026 17:21

Queimados - Aprender algo novo pode ser o primeiro passo para mudar de vida. Pensando nisso, a Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria de Projetos e Convênios, está levando oficinas gratuitas da Casa da Inovação Ziraldo para diferentes bairros do município. A iniciativa, em parceria com o SEBRAE, tem foco na capacitação técnica e profissional da população. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial ( www.queimados.rj.gov.br ).

As atividades serão realizadas em diferentes pontos da cidade, como nas escolas municipais Santo Expedito, Professora Anna Maria dos Santos Perobelli, José de Anchieta e a Praça CEU, e na Sala de Formação no Paço Municipal. Os encontros acontecem nos turnos da manhã (9h às 11h) e da tarde (14h às 16h), facilitando a participação de moradores de diferentes regiões.

A secretária de Projetos e Convênios, Dayane Aragoso, destacou a importância de levar oportunidades para perto da população.

“A proposta é descentralizar o acesso à qualificação e levar oportunidades para dentro dos bairros. Muitas vezes, as pessoas querem se capacitar, mas enfrentam dificuldades de deslocamento. Com a Casa da Inovação nos bairros, um braço do nosso equipamento público localizado no Centro da cidade, a gente aproxima esse conhecimento da realidade da população e amplia as chances de geração de renda e inserção no mercado de trabalho”, disse.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio de formulários online específicos para cada oficina.

OFICINA: Canva (PARAÍSO)

DATA E HORÁRIO: 27 de abril – 9h às 11h ou 14h às 16h

LOCAL: Escola Municipal Profª Anna Maria dos Santos Perobelli (Rua Alésia Santos Nascimento – Paraíso)

LINK PARA INSCRIÇÃO (VAGAS LIMITADAS): DATA E HORÁRIO: 27 de abril – 9h às 11h ou 14h às 16hLOCAL: Escola Municipal Profª Anna Maria dos Santos Perobelli (Rua Alésia Santos Nascimento – Paraíso)LINK PARA INSCRIÇÃO (VAGAS LIMITADAS): Clique aqui para se inscrever nesta oficina!