Programa incentiva crianças, jovens e educadores a preservarem rios das regiões onde moram ou trabalham - Divulgação

Programa incentiva crianças, jovens e educadores a preservarem rios das regiões onde moram ou trabalhamDivulgação

Publicado 27/04/2026 13:14

Queimados - A educação ambiental avançou na Baixada Fluminense com a expansão do programa Esse Rio é Meu, que impactou recentemente mais de 550 pessoas, entre alunos e educadores da rede pública de ensino de Queimados, Japeri e São João de Meriti. A iniciativa mobiliza escolas e comunidades em torno da preservação dos recursos hídricos e da melhoria da qualidade da água, contribuindo para a redução da carga poluidora nos rios e para o desenvolvimento sustentável, ao colocar crianças e adolescentes no centro das transformações em seus territórios.

Com uma metodologia que integra teoria e prática, o programa incentiva alunos e professores a “adotarem” os rios locais como causa. A proposta estimula o senso de dono, fortalece a cidadania e amplia o engajamento das comunidades escolares, conectando o aprendizado à realidade dos estudantes.

O projeto é da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Planetapontocom e conta com o apoio da Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, que alia investimentos em infraestrutura a ações de educação socioambiental. Nas escolas, os efeitos já são percebidos no maior engajamento dos alunos e na aproximação com a comunidade.

Gerente de Responsabilidade Social da concessionária, Tâmara Motta afirmou que a transformação dos territórios começa pelo conhecimento e pelo envolvimento das pessoas com a realidade em que vivem.

“Ao levar a educação ambiental para dentro das escolas e conectá-la ao cotidiano dos alunos, criamos oportunidades para que novas gerações desenvolvam uma relação mais consciente e responsável com os rios. A presença do Esse Rio é Meu na Baixada Fluminense vai além da expansão de um projeto: fortalece uma cultura de cuidado coletivo, amplia o impacto do saneamento e contribui para a preservação dos patrimônios hídricos e para a melhoria da qualidade de vida da população”, disse Tâmara.

Às margens do Rio D’Ouro, a presidente e fundadora do Planetapontocom, Silvana Gontijo, ressaltou o potencial transformador da iniciativa, que já impactou mais de 640 mil pessoas:

“Iniciamos um processo altamente transformador com o ‘Esse Rio é Meu’. Estamos felizes e motivados, pois fomos muito bem acolhidos. Esse programa, junto com outros municípios, vai contribuir para um processo real de transformação no estado do Rio. Visitamos o rio e tive a alegria de plantar um jequitibá, um gesto simbólico que representa o resgate de um patrimônio físico, histórico, cultural e ambiental: os rios”, afirmou.