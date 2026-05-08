Nova rede de água levará alívio a cerca de sete mil moradores da Vila Central e Vila Americana após anos de dificuldades - Divulgação

Nova rede de água levará alívio a cerca de sete mil moradores da Vila Central e Vila Americana após anos de dificuldadesDivulgação

Publicado 08/05/2026 17:19

Queimados - Por muito tempo, a rotina nos bairros Vila Central e Vila Americana, em Queimados, Baixada Fluminense, foi marcada por incertezas: água fraca, interrupções constantes e a necessidade de recorrer a soluções improvisadas. Agora, moradores começam a relatar uma mudança no fornecimento, especialmente após o início das obras de ampliação da rede de abastecimento.

Na região, a concessionária responsável está implantando cerca de 23 quilômetros de novas tubulações, com previsão de beneficiar sete mil pessoas. A proposta é ampliar o alcance do serviço e melhorar a regularidade do abastecimento.

Ivanildo da Cunha, 52 anos, mora na Vila Americana há mais de três décadas e afirma que já percebe a diferença na pressão da água. “Antigamente, a gente nunca sabia se ia ter água direito. Hoje ela está chegando mais forte e não tem faltado mais. Isso muda a rotina da casa”, disse.

Atendimento itinerante: população mais próxima

Enquanto as obras avançam, a empresa também mantém atendimento itinerante na Vila Central por meio do programa Vem Com a Gente (VCG). Uma van fica estacionada todos os dias, das 8h às 17h, na Praça Benedicto Dutra, oferecendo serviços como troca de titularidade, negociação de débitos, solicitação de instalação de hidrômetro e cadastro na Tarifa Social.

Ivanildo esteve no bairro vizinho e procurou o atendimento móvel para negociar dívidas e trocar a titularidade da conta. Ele destacou a praticidade do serviço.

“Consegui resolver minha situação aqui mesmo. Fui orientado e entendi melhor o que está sendo feito”, afirmou.

Segundo Isabelle Carvalho, gerente comercial da Águas do Rio, a presença da equipe no território tem o objetivo de acompanhar de perto a implantação das melhorias.

“O atendimento itinerante facilita o acesso aos serviços enquanto realizamos as intervenções na rede. A ampliação é essencial para garantir um abastecimento mais regular e atender a uma demanda antiga da região. Nosso propósito é oferecer dignidade e bem-estar à população em todos os lugares onde estamos atuando”, completou.

Números comprovam avanços

Desde o início da concessão, em novembro de 2021, os investimentos em Queimados já incluíram a construção de sete estações elevatórias e a instalação de mais de 30 pontos de monitoramento de pressão, além de substituições ou ampliações de redes, beneficiando diretamente cerca de 71 mil moradores com melhorias no abastecimento.



O município também recebe importantes obras de infraestrutura, como a nova Estação de Tratamento de Água (ETA), que vai beneficiar 45 mil pessoas e acrescentar 9 milhões de litros de água por dia ao sistema. Outro avanço é a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Queimados, que ampliará a capacidade de coleta e tratamento na região, criando as condições necessárias para a universalização do serviço e contribuindo para a preservação ambiental ao evitar o lançamento de aproximadamente 51 milhões de litros de esgoto por dia na bacia do Rio Guandu.

Nesses quatro anos e meio de concessão, a Águas do Rio vem realizando investimentos contínuos para ampliar e modernizar os sistemas de água e esgoto nas 27 cidades onde atua. Até o momento, a empresa já investiu R$ 5,8 bilhões, beneficiou mais de 3,5 milhões de pessoas com melhorias nos serviços e instalou ou substituiu mais de 1,8 mil quilômetros de redes de água e 292 quilômetros de redes de esgoto.