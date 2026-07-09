Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de AgriculturaDivulgação
Prefeitura de Queimados abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos
Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado no Portal da Prefeitura
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Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado no Portal da Prefeitura
Estação emergencial de tratamento de água de Queimados entra em operação
Nova unidade amplia a produção de água tratada em 9 milhões de litros por dia e beneficia cerca de 45 mil moradores
Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada em Queimados
A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoas
Fuscão da Seleção: de Queimados para o mundo, uma paixão que está prestes a virar patrimônio cultural e imaterial
Para idealizador, a trajetória do veículo representa a realização de um sonho construído com muita dedicação e amor ao futebol
Arraiá do Vira Virou levará diversas atrações para Queimados em junho
Com entrada gratuita, o evento acontece nos dias 13, 14, 19, 20 e 24 de junho e reúne grandes atrações musicais
Obras em dois bairros de Queimados vão melhorar o abastecimento para milhares de pessoas
Nova rede de água levará alívio a cerca de sete mil moradores da Vila Central e Vila Americana após anos de dificuldades
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