Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de Agricultura - Divulgação

Prefeitura de Queimados apura atropelamento de cão por veículo da Secretaria de AgriculturaDivulgação

Publicado 09/07/2026 16:58

Queimados – A Prefeitura de Queimados, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Promoção da Cidadania, em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Cuidador de Idosos.

Ao todo, serão oferecidas 50 vagas para a capacitação, que tem como objetivo preparar os participantes para atuar na assistência e nos cuidados com a população idosa, desenvolvendo conhecimentos técnicos, práticas humanizadas e habilidades essenciais para o exercício da função.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional da população, contribuindo para a formação de profissionais preparados para atender à crescente demanda por cuidadores e promover um atendimento digno, responsável e de qualidade às pessoas idosas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado no Portal da Prefeitura.