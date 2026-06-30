A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoasDivulgação
Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada em Queimados
A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoas
Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada em Queimados
A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoas
Fuscão da Seleção: de Queimados para o mundo, uma paixão que está prestes a virar patrimônio cultural e imaterial
Para idealizador, a trajetória do veículo representa a realização de um sonho construído com muita dedicação e amor ao futebol
Arraiá do Vira Virou levará diversas atrações para Queimados em junho
Com entrada gratuita, o evento acontece nos dias 13, 14, 19, 20 e 24 de junho e reúne grandes atrações musicais
Obras em dois bairros de Queimados vão melhorar o abastecimento para milhares de pessoas
Nova rede de água levará alívio a cerca de sete mil moradores da Vila Central e Vila Americana após anos de dificuldades
Educação ambiental avança na Baixada Fluminense e mobiliza escolas de três cidades
Programa incentiva crianças, jovens e educadores a preservarem rios das regiões onde moram ou trabalham
Queimados passou a ofertar Implanon na rede municipal de saúde
Método contraceptivo de longa duração, com eficácia superior a 99%, já está disponível em quatro unidades de referência do município
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