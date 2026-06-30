A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoas - Divulgação

A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoasDivulgação

Publicado 30/06/2026 14:36

Queimados – Foi inaugurada, na última semana, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Queimados, na Baixada Fluminense. O evento, que contou com as presenças do Ministro das Cidades, Vladimir Lima, além de autoridades de municípios da Baixada Fluminense, marcou uma importante mudança na área de saneamento básico para o município, uma vez que a cidade não dispunha de coletores de esgoto.

De acordo com a Concessionária Águas do Rio a nova unidade vai beneficiar 270 mil pessoas, incluindo Queimados, Japeri e parte de Nova Iguaçu. A ETE terá capacidade de tratar 500 litros de esgoto por segundo. Com isso, 51 milhões de litros de esgoto deixarão de ser lançados, todos os dias, na Bacia do Guandu, manancial responsável pelo abastecimento de 9 milhões de pessoas na Região Metropolitana do Rio.

O Ministro Vladimir Lima falou do investimento do Ministério das Cidades do impacto da ETE na Bacia do Guandu. “O governo do presidente Lula, não só em Queimados, onde a gente dá o pontapé inicial para universalizar o saneamento básico seja com água e esgoto, em toda Queimados e Japeri até 2027. Da um pontapé inicial como a gente vem fazendo no Ministério das Cidades. A gente tem mais de R$ 60 bilhões investidos em saneamento público em todo o Brasil de ”, disse.

A solenidade contou ainda com o secretário Estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Mascarenhas, o Diretor Presidente (CEO) da Aegea Saneamento, Radamés Casseb, os prefeitos de Queimados, Glauco Kaize, Japeri, Fernanda Ontiveros, além de outras autoridades estaduais e municipais.

