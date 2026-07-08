Nova unidade amplia a produção de água tratada em 9 milhões de litros por dia e beneficia cerca de 45 mil moradores - Divulgação

Nova unidade amplia a produção de água tratada em 9 milhões de litros por dia e beneficia cerca de 45 mil moradoresDivulgação

Publicado 08/07/2026 13:19

Queimados - A primeira Estação de Tratamento de Água (ETA) de Queimados entrou em operação marcando um novo passo para o abastecimento do município da Baixada Fluminense. A unidade, entregue pela Águas do Rio, empresa do grupo Aegea, ampliará a oferta de água em cerca de 9 milhões de litros por dia, beneficiando aproximadamente 45 mil moradores e contribuindo para reduzir um histórico problema de desabastecimento na cidade.

A nova unidade, construída com um modelo móvel de contêineres para atender uma demanda emergencial, vai operar com tratamento de água convencional completo, passando por todas as etapas necessárias, desde a remoção de impurezas até a desinfecção e a fluoretação. A estrutura é complementar à represa São Pedro, que integra o Sistema Acari, operado pela Cedae e cuja vazão costuma diminuir nos períodos de estiagem.

“Com a estação, Queimados ganha mais segurança hídrica, pois o sistema de água terá mais estabilidade para atender à população nos períodos de maior consumo, além de acompanhar o desenvolvimento do município”, explicou Felipe Esteves, diretor-executivo da Águas do Rio, durante a cerimônia de entrega da unidade.

O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, esteve na inauguração, onde salientou que uma obra desse porte só é possível por meio do esforço compartilhado entre o poder público e a iniciativa privada: “Nós atuamos para fazer o serviço essencial chegar à população, enquanto a concessionária entra com o aparato técnico e tecnológico necessário para cumprir essa missão fundamental.”

Saneamento básico avança na Baixada

As ações para melhorar o abastecimento avançam em paralelo à expansão de um sistema de esgotamento sanitário inédito no município. No mês passado, a Águas do Rio inaugurou a primeira Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Queimados. Com capacidade para tratar mais de 51 milhões de litros de efluentes por dia, a unidade beneficiará cerca de 270 mil moradores de Queimados, Japeri e Nova Iguaçu, contribuindo para a melhoria das condições de saúde pública, da qualidade ambiental e da recuperação de rios da região, incluindo o Guandu.