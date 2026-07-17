Presos são suspeitos de integrarem facção que atua em São SimãoReprodução de TV
A ofensiva foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), após uma investigação que identificou a estrutura de funcionamento da facção no local. Segundo a corporação, a comunidade é apontada como uma das áreas com maior movimentação financeira relacionada ao tráfico no município.
Entre os alvos estavam integrantes ligados à organização criminosa comandada por Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”. Durante o cumprimento da operação, os policiais avançaram em pontos estratégicos da comunidade apontados como áreas de interesse dos criminosos.
A Justiça havia autorizado sete mandados de prisão contra investigados. Três deles foram cumpridos pelos agentes. Outros dez suspeitos acabaram presos em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Um dos detidos também foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além das prisões, os policiais encontraram drogas e equipamentos de comunicação utilizados pelos integrantes da facção para manter contato durante a atuação criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte de uma estratégia permanente de combate às organizações criminosas que atuam na Baixada Fluminense, buscando atingir a estrutura financeira e operacional dos grupos envolvidos com o tráfico de drogas.
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