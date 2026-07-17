Presos são suspeitos de integrarem facção que atua em São Simão - Reprodução de TV

Presos são suspeitos de integrarem facção que atua em São SimãoReprodução de TV

Publicado 17/07/2026 14:01

Queimados - Treze pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil realizada na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. A ação teve como foco integrantes do Comando Vermelho suspeitos de atuar no comércio ilegal de drogas na região.



A ofensiva foi conduzida por equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), após uma investigação que identificou a estrutura de funcionamento da facção no local. Segundo a corporação, a comunidade é apontada como uma das áreas com maior movimentação financeira relacionada ao tráfico no município.



Entre os alvos estavam integrantes ligados à organização criminosa comandada por Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”. Durante o cumprimento da operação, os policiais avançaram em pontos estratégicos da comunidade apontados como áreas de interesse dos criminosos.



A Justiça havia autorizado sete mandados de prisão contra investigados. Três deles foram cumpridos pelos agentes. Outros dez suspeitos acabaram presos em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Um dos detidos também foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Além das prisões, os policiais encontraram drogas e equipamentos de comunicação utilizados pelos integrantes da facção para manter contato durante a atuação criminosa.



De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte de uma estratégia permanente de combate às organizações criminosas que atuam na Baixada Fluminense, buscando atingir a estrutura financeira e operacional dos grupos envolvidos com o tráfico de drogas.

A defesa dos suspeitos foi procurada, mas até o presente momento, não se manifestou. O espaço segue aberto.