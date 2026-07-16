Via Dutra passará por interdição na altura do km 196, em QueimadosGoogle Street View
Interdição da Rodovia Presidente Dutra, em Queimados, é adiada
Operação de desmonte de rochas no km 196 seria feita no sábado (18), mas nova data ainda não foi informada
Interdição da Rodovia Presidente Dutra, em Queimados, é adiada
Operação de desmonte de rochas no km 196 seria feita no sábado (18), mas nova data ainda não foi informada
Rodovia Presidente Dutra interditada em Queimados
Tráfego será interrompido no fim de semana para serviço de explosão de rochas
Prefeitura de Queimados abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos
Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado no Portal da Prefeitura
Estação emergencial de tratamento de água de Queimados entra em operação
Nova unidade amplia a produção de água tratada em 9 milhões de litros por dia e beneficia cerca de 45 mil moradores
Estação de Tratamento de Esgoto é inaugurada em Queimados
A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando 270 mil pessoas
Fuscão da Seleção: de Queimados para o mundo, uma paixão que está prestes a virar patrimônio cultural e imaterial
Para idealizador, a trajetória do veículo representa a realização de um sonho construído com muita dedicação e amor ao futebol
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.