Via Dutra passará por interdição na altura do km 196, em Queimados - Google Street View

Via Dutra passará por interdição na altura do km 196, em QueimadosGoogle Street View

Publicado 16/07/2026 10:50 | Atualizado 16/07/2026 13:25

Queimados - A Ecovias Rio Minas adiou a interdição total da Rodovia Presidente Dutra (BR-116/RJ), na altura do km 196, em Queimados, que estava prevista para o próximo sábado (18/07). A operação seria necessária para a realização de um desmonte de rochas com o uso de explosivos, etapa que integra o conjunto de obras de ampliação da via.

De acordo com a concessionária, o bloqueio aconteceria nos dois sentidos da rodovia, com previsão de janela total de aproximadamente 40 minutos, entre 13h e 17h, dependendo das condições do tráfego. A execução nesse formato foi planejada para reduzir impactos ao fluxo de veículos e garantir a segurança da operação.

A área de Queimados já tem sido alvo de intervenções programadas da Ecovias Rio Minas em diferentes momentos, incluindo serviços de lançamento de vigas, interdições parciais e outras ações ligadas ao avanço das obras na BR-116/RJ. Em comunicados anteriores, a concessionária informou que parte dessas atividades é concentrada em horários de menor movimento, justamente para minimizar transtornos aos motoristas.

Com o adiamento, a concessionária afirmou que divulgará uma nova data para a operação em breve. Até lá, a orientação é para que os motoristas acompanhem os canais oficiais da empresa e programem os deslocamentos com antecedência, especialmente quem utiliza o trecho de Queimados com frequência.