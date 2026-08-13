Agentes do 20º BPM conseguiram recuperar veículo roubado momentos antes após perseguição - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM conseguiram recuperar veículo roubado momentos antes após perseguiçãoReprodução/Polícia Militar

Publicado 13/08/2026 18:52

Queimados - Um homem foi preso pela Polícia Militar após uma perseguição pela Rodovia Presidente Dutra, em Queimados , na Baixada Fluminense. Ele conduzia um furgão roubado em Nova Iguaçu e foi interceptado por agentes do 20º BPM.

A ocorrência começou depois que os policiais receberam informações sobre a circulação suspeita do veículo. Durante o patrulhamento, a equipe conseguiu identificá-lo, mas o motorista acelerou ao perceber a aproximação da viatura.

O acompanhamento seguiu até as proximidades do acesso a Queimados, onde os militares organizaram um cerco e conseguiram parar o furgão.

Na consulta aos sistemas policiais, os agentes verificaram que o veículo havia sido roubado pouco antes em Comendador Soares, bairro de Nova Iguaçu.

Dentro do automóvel foram encontrados um simulacro de arma de fogo, uma bolsa e um telefone celular pertencentes à vítima do assalto.

O suspeito foi levado com o material recuperado para a 56ª DP (Comendador Soares), onde a ocorrência foi registrada. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.