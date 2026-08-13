Agentes do 20º BPM conseguiram recuperar veículo roubado momentos antes após perseguiçãoReprodução/Polícia Militar
Furgão levado em assalto é recuperado pela PM na Via Dutra
Bolsa e celular da vítima foram encontrados no veículo junto com uma réplica de arma após abordagem na altura de Queimados
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Ação contra o tráfico termina com 13 presos em comunidade de Queimados
Investigação da Polícia Civil apontou atuação do Comando Vermelho na região conhecida como São Simão
Interdição da Rodovia Presidente Dutra, em Queimados, é adiada
Operação de desmonte de rochas no km 196 seria feita no sábado (18), mas nova data ainda não foi informada
Rodovia Presidente Dutra interditada em Queimados
Tráfego será interrompido no fim de semana para serviço de explosão de rochas
Prefeitura de Queimados abre inscrições para curso gratuito de cuidador de idosos
Inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do formulário disponibilizado no Portal da Prefeitura
Estação emergencial de tratamento de água de Queimados entra em operação
Nova unidade amplia a produção de água tratada em 9 milhões de litros por dia e beneficia cerca de 45 mil moradores
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