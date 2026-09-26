A Prefeitura de Queimados abriu concurso público com 463 vagas para diferentes áreas - Divulgação

A Prefeitura de Queimados abriu concurso público com 463 vagas para diferentes áreasDivulgação

Publicado 26/09/2026 11:52

A Prefeitura de Queimados abriu concurso público com 463 vagas para diferentes áreas da administração municipal. A seleção contempla cargos de níveis médio, técnico e superior, com oportunidades imediatas e formação de cadastro de reserva nas secretarias de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social. As inscrições seguem até 13 de outubro de 2026.

Entre os cargos com maior número de oportunidades estão Monitor de Alunos, com 76 vagas, Agente de Apoio à Inclusão, com 60, e Agente Administrativo, com 54.

Para candidatos de níveis médio e técnico, há oportunidades para Agente Administrativo, Agente de Apoio à Inclusão, Almoxarife, Cuidador, Cuidador de Residência Terapêutica, Monitor de Alunos, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Saúde Bucal, Técnico em Aparelho Gessado e Técnico em Raio X.

Já entre as funções de nível superior estão Agente Fazendário, Agente Fiscal, Assistente Social, Assistente Social Escolar, Biólogo, Cirurgião-dentista, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico e Farmacêutico Bioquímico, além de outros cargos relacionados no edital.

Provas e critérios de aprovação

O concurso terá prova objetiva com valor máximo de 100 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisará alcançar pelo menos 50 pontos e não poderá zerar nenhuma das disciplinas previstas para o cargo escolhido.

Para as funções de nível superior, a avaliação será composta por 40 questões, distribuídas entre Língua Portuguesa, Legislação Municipal, Saúde Pública e Conhecimentos Específicos. Os candidatos desse grupo também passarão por avaliação de títulos, que poderá acrescentar até dez pontos à nota.

A pontuação máxima será de cinco pontos para doutorado, três para mestrado e dois para especialização.

Nos cargos de nível médio de Agente Administrativo, Agente de Apoio à Inclusão, Almoxarife, Cuidador e Monitor de Alunos, serão aplicadas 30 questões: dez de Língua Portuguesa, cinco de Legislação Municipal e 15 de Conhecimentos Específicos.

Concurso terá reserva de vagas

O edital estabelece reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). Outros 20% serão destinados a candidatos pretos, pardos e indígenas, de acordo com as regras estabelecidas para o concurso.

As inscrições começaram em 9 de setembro e poderão ser realizadas até 13 de outubro, exclusivamente pelo site do Instituto de Avaliação Nacional (IAN).

Os interessados devem consultar o edital completo antes de realizar a inscrição. O documento reúne a relação de todos os cargos oferecidos, requisitos de escolaridade e formação, quantidade de vagas, remuneração, conteúdo programático, cronograma das etapas e demais regras da seleção.