A Prefeitura de Queimados abriu concurso público com 463 vagas para diferentes áreasDivulgação
Queimados abre concurso público com 463 vagas em diferentes áreas
Seleção contempla cargos de níveis médio, técnico e superior em quatro secretarias municipais; inscrições seguem até 13 de outubro
Queimados abre concurso público com 463 vagas em diferentes áreas
Seleção contempla cargos de níveis médio, técnico e superior em quatro secretarias municipais; inscrições seguem até 13 de outubro
Homem é preso por ameaças contra ex-companheira em Queimados
Policiais encontraram simulacro de arma que teria usado aplicativo de mensagens para intimidar a vítima e o atual companheiro dela
PM apreende pistola, granada e drogas após denúncia em Queimados
Segundo a corporação, suspeitos atiraram contra policiais e fugiram para uma área de mata na comunidade da Caixa D’Água
Dois suspeitos são presos com revólver e drogas em Queimados
Policiais do 20º BPM fizeram a abordagem no Campo do Zenith após tentativa de fuga durante patrulhamento
Homem é preso em Queimados após suspeita de agressões e ameaças contra companheira
Segundo as investigações, vítima foi agredida em diferentes episódios e recebeu ameaças após buscar refúgio em um condomínio
Miliciano que monitorava policiais é preso em Queimados
Investigado conhecido como "Renatinho" teria usado grupos de WhatsApp e rádios para repassar informações sobre agentes de segurança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.