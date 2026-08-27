Agentes da DPMA capturaram investigado e cumpriram prisão preventiva contra o suspeitoDivulgação / PCERJ
Homem é preso em Queimados após suspeita de agressões e ameaças contra companheira
Segundo as investigações, vítima foi agredida em diferentes episódios e recebeu ameaças após buscar refúgio em um condomínio
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Miliciano que monitorava policiais é preso em Queimados
Investigado conhecido como "Renatinho" teria usado grupos de WhatsApp e rádios para repassar informações sobre agentes de segurança
Furgão levado em assalto é recuperado pela PM na Via Dutra
Bolsa e celular da vítima foram encontrados no veículo junto com uma réplica de arma após abordagem na altura de Queimados
Ação contra o tráfico termina com 13 presos em comunidade de Queimados
Investigação da Polícia Civil apontou atuação do Comando Vermelho na região conhecida como São Simão
Interdição da Rodovia Presidente Dutra, em Queimados, é adiada
Operação de desmonte de rochas no km 196 seria feita no sábado (18), mas nova data ainda não foi informada
Rodovia Presidente Dutra interditada em Queimados
Tráfego será interrompido no fim de semana para serviço de explosão de rochas
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