Agentes da DPMA capturaram investigado e cumpriram prisão preventiva contra o suspeito - Divulgação / PCERJ

Agentes da DPMA capturaram investigado e cumpriram prisão preventiva contra o suspeitoDivulgação / PCERJ

Publicado 27/08/2026 09:03

Queimados - Matheus Costa do Nascimento foi preso em Queimados , na Baixada Fluminense, após a Justiça decretar sua prisão preventiva por violência psicológica contra a mulher. Segundo a polícia, ele é investigado por uma sequência de agressões e ameaças contra a companheira nas últimas semanas.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), após diligências de inteligência e de campo. De acordo com os autos, a violência contra a vítima teria se intensificado ao longo de agosto.

Um dos episódios teria ocorrido no dia 15, quando Matheus teria torcido o braço da mulher durante uma agressão. Três dias depois, em 18 de agosto, ele teria enforcado e estrangulado a vítima. Conforme o registro, a violência foi intensa a ponto de a mulher urinar nas próprias roupas e ficar com o rosto inchado. O investigado também teria trancado a companheira dentro de casa para impedir que ela saísse.

No dia 22, após uma discussão iniciada em um bar, a mulher teria pulado de uma motocicleta em movimento, conduzida por Matheus, para escapar de novas agressões.

A investigação também apontou que o homem exibia armas de fogo nas redes sociais, entre elas uma pistola calibre .45. Segundo os autos, no episódio mais recente ele teria enviado mensagens de áudio com ameaças de invadir o condomínio onde a vítima havia buscado refúgio e de efetuar disparos no local.

De acordo com a polícia, a repetição das agressões e o descumprimento de determinações judiciais anteriores indicaram que as medidas protetivas sem a prisão não seriam suficientes para garantir a segurança da vítima. A Justiça, então, decretou a prisão preventiva.

Após ser capturado, Matheus foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.