Agentes do 24º BPM apreenderam pistola, granada, rádios e muitas drogas em Queimados - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 24º BPM apreenderam pistola, granada, rádios e muitas drogas em Queimados Reprodução/Polícia Militar

Publicado 30/08/2026 15:51

Queimados - Policiais militares apreenderam uma pistola, uma granada, dois rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas durante uma operação na comunidade da Caixa D’Água, em Queimados , na Baixada Fluminense, na madrugada deste domingo (30).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM foram até a comunidade após receberem denúncias sobre a realização de um evento não autorizado na região. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram suspeitos armados.

Ainda segundo a PM, o grupo atirou contra os policiais com a aproximação das equipes e, em seguida, fugiu em direção a uma área de mata. Não há informação no material divulgado sobre presos ou feridos durante a ação.

Os militares fizeram buscas na região e localizaram o material posteriormente apreendido. Além da pistola e da granada, foram recolhidos dois rádios transmissores e entorpecentes cuja quantidade não foi informada. A ocorrência foi registrada na 55ª DP (Queimados), para onde o material apreendido foi levado e onde foram adotados os procedimentos legais.