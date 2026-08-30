Agentes do 24º BPM apreenderam pistola, granada, rádios e muitas drogas em Queimados Reprodução/Polícia Militar
PM apreende pistola, granada e drogas após denúncia em Queimados
Segundo a corporação, suspeitos atiraram contra policiais e fugiram para uma área de mata na comunidade da Caixa D’Água
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Dois suspeitos são presos com revólver e drogas em Queimados
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Miliciano que monitorava policiais é preso em Queimados
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Furgão levado em assalto é recuperado pela PM na Via Dutra
Bolsa e celular da vítima foram encontrados no veículo junto com uma réplica de arma após abordagem na altura de Queimados
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