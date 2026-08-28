Agentes do 20º BPM apreenderam revólver, munições, rádio e drogas com suspeitos, em Queimados - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam revólver, munições, rádio e drogas com suspeitos, em Queimados Reprodução/Polícia Militar

Publicado 28/08/2026 15:45

Queimados - Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar na localidade do Campo do Zenith, em Queimados , na Baixada Fluminense. Segundo a corporação, eles tentaram fugir ao serem interceptados por policiais do 20º BPM (Mesquita) durante um patrulhamento na região.

Na abordagem, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com a numeração raspada e cinco munições intactas. Um rádio transmissor também foi recolhido. De acordo com a Polícia Militar, os agentes encontraram ainda uma grande quantidade de material entorpecente. A corporação não informou, no entanto, quais tipos de drogas foram apreendidos nem a quantidade do material.

Os dois suspeitos foram levados, junto com o material apreendido, para a 58ª DP (Posse), onde a ocorrência foi registrada. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.