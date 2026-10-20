X do Nuno
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Letícia Colin, Danni Suzuki e Fernando Roncato prestaram homenagens à atriz, que morreu aos 39 anos, vítima de câncer
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