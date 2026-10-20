Publicado 20/10/2026 00:00

Um debate, de fato, frustrante. Entre evasivas, ataques e provocações, faltou espaço para propostas concretas. A vida dos brasileiros ficou em segundo plano: os candidatos pareciam mais preocupados em produzir cortes para suas próprias torcidas do que em apresentar soluções para o país.

Chegamos à reta final do que, arrisco-me a dizer, caminha para ser a disputa presidencial mais apertada desde a redemocratização. Em uma corrida eleitoral assim, cinco dias são uma eternidade. Cada detalhe conta e muita coisa ainda pode acontecer.