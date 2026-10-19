Gisele Nascimento estaria sendo agredida quando Israel atirou no tio - Reprodução/Instagram

Gisele Nascimento estaria sendo agredida quando Israel atirou no tioReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2026 15:36

“Eu criei filhos dignos e cidadãos de bem! Nunca imaginei que chegaria a esse nível tão terrível! Meu filho me protegeu! Somente peço oração”, escreveu Gisele.

“Estávamos planejando ter um sábado lindo, unidos. Estávamos em casa na paz, mas o vento soprou e vocês viram cena que nunca mais sairá das nossas mentes. Nunca vou normalizar uma tragédia, mas o Israel não só defendeu a mim mas as irmãs também. Estou devastada com isso tudo, mas sei que vocês são pessoas extraordinárias. Sou grata a Deus por ter vocês e peço a Jesus para continuar guardando vocês, meu filhos”, concluiu.

Segundo o advogado Max da Costa, que representa Gisele, a cantora foi à casa da família do ex-marido, o pastor Rogério Gentil, no sábado (17), para buscar os filhos, que haviam passado o dia com o pai. Ao chegar, ela entrou na residência para cumprimentar a ex-sogra, mas teria sido surpreendida por Thiago, que começou a agredi-la diante dos familiares. A versão é apresentada pela defesa da artista.

Ainda de acordo com o advogado, Israel pegou a arma do pai, um policial civil aposentado, e disparou contra o tio ao presenciar as agressões. Thiago chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D’Or, em Campo Grande, na Zona Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados após relatos de disparos na Rua Mário Larrúbia e encontraram informações de que um homem havia sido baleado durante um desentendimento.

A filha da cantora, Isabela Nascimento, afirmou nas redes sociais que presenciou a situação e que o irmão tentou proteger a mãe. Ela lamentou a morte do tio, mas defendeu a atitude de Israel. Ana Rocha, sobrinha de consideração de Gisele, também relatou ter tentado intervir na briga e disse que ficou com ferimentos nos ombros após ser atingida por Thiago.

A irmã da artista, Michelle Nascimento, também se manifestou sobre o episódio. Ela afirmou que as mulheres envolvidas foram ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames de corpo de delito. Em uma publicação, Michelle lamentou a morte de Thiago, mas relatou que ele já teria agredido Gisele em 2009, ocasião em que, segundo ela, foi registrado um boletim de ocorrência.

O caso provocou ainda um desentendimento público entre Gisele e Deborah William, irmã de Thiago. No domingo (18), Deborah criticou a presença da ex-cunhada na residência da família e afirmou que não deseja mais manter contato com ela. Deborah questionou a ida da artista ao local e a acusou de agravar o conflito familiar. Ela também lamentou a morte do irmão e destacou o sofrimento da mãe, que perdeu um filho.

Em meio às manifestações, Deborah afirmou que considera encerrado o vínculo familiar com Gisele após o fim do relacionamento da cantora com Rogério Gentil. Apesar das críticas à ex-cunhada, disse que mantém carinho pelos sobrinhos.

Gisele e Rogério anunciaram a separação em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos. Thiago era irmão do pastor e, portanto, tio dos filhos do antigo casal.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias da morte. A defesa de Gisele sustenta que Israel agiu em legítima defesa ao tentar proteger a mãe, mas a dinâmica do episódio e as responsabilidades criminais ainda dependem da apuração policial.