James é suspeito de atirar contra a arqueóloga e professora aposentada - Divulgação

James é suspeito de atirar contra a arqueóloga e professora aposentadaDivulgação

Publicado 19/10/2026 13:32



O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (19), um cartaz de procurados para ajudar a localizar James Dean Chagas Lindoso, conhecido como Dean, de 44 anos, apontado como autor de três disparos contra a arqueóloga e professora aposentada Tânia Andrade Lima, de 80 anos, durante um assalto no Leblon, na Zona Sul do Rio, na tarde da última quinta-feira (15).

Também nesta segunda-feira, policiais civis da 14ª DP (Leblon), responsável pela investigação, realizaram uma operação no Morro da Coroa, no Catumbi, na Região Central do Rio. A ação contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e teve como objetivo cumprir três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no crime.



Durante as diligências, os agentes apreenderam celulares e outros objetos, que serão submetidos à perícia. O material poderá contribuir para esclarecer a participação dos investigados no assalto.



O crime

A vítima foi atingida por três tiros: um no pescoço, outro no ombro, sem maiores complicações, e um terceiro na mão, ferimento que exigiu maior atenção médica. Tânia ficou conhecida por liderar a localização do Cais do Valongo nos trabalhos de revitalização da Zona Portuária executados pela Prefeitura do Rio.



Imagens de câmeras de segurança na região registraram o assalto. Na ocasião, a professora caminhava pela calçada quando foi abordada por um criminoso que tentou roubar sua bolsa. Durante a ação, o homem a derrubou no chão e continuou tentando retirar o pertence, mesmo com ela caída. Em seguida, atirou. Após conseguir levar a bolsa, o assaltante fugiu e subiu na garupa de uma motocicleta conduzida por um comparsa, que o aguardava nas proximidades. Três homens que estavam na região intervieram durante o roubo.



Segundo a Polícia Civil, os investigadores iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do caso. Com o avanço do trabalho de inteligência, um dos suspeitos foi identificado. Ele seria integrante de um grupo criminoso apontado como responsável por roubos recorrentes na Zona Sul, com atuação relacionada à região do Complexo do São Carlos, onde fica o Morro da Coroa.

Histórico criminal

James foi preso pela primeira vez em abril de 2004 e solto em maio de 2005. Em setembro de 2009, voltou à prisão por roubo e foi condenado a cinco anos e seis meses de reclusão. Em agosto de 2018, fugiu da prisão, mas foi recapturado no mês seguinte. Em abril deste ano, recebeu o benefício da liberdade condicional.



Segundo a Polícia Civil, ele responde a pelo menos sete processos por roubo na Justiça e acumula condenações. Atualmente, cumpria pena em regime semiaberto.



Com o avanço das investigações, o delegado titular da 14ª DP (Leblon) pediu à Justiça a prisão temporária do suspeito. O pedido foi aceito pelo Plantão Judiciário, que expediu o mandado pelo crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave.

O Disque Denúncia e a 14ª DP (Leblon), pedem a colaboração da população para ajudar as forças de segurança a informar à localização de James. Para isso, o Disque Denúncia está disponível pelo telefone 2253-1177. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e garante sigilo total sobre a identidade de quem liga.



Também é possível enviar informações pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, uma técnica que remove ou muda detalhes que podem identificar a pessoa que faz a denúncia.



A reportagem não localizou a defesa do suspeito. O espaço está aberto para eventuais manifestações.