Fernanda Louback ao lado de Douglas Ruas, ambos do PLReprodução/Redes sociais
O grupo terá a missão de reunir informações sobre o funcionamento da administração estadual, analisar programas e projetos em andamento e identificar as principais demandas que deverão orientar a próxima gestão. A preparação também busca garantir que o futuro governo tenha acesso aos dados necessários para organizar as primeiras medidas após a posse, prevista para janeiro de 2027.
Em declaração, Ruas afirmou que o trabalho será conduzido com planejamento, transparência e responsabilidade. Segundo o governador eleito, a equipe deverá organizar as informações e identificar as prioridades para que as decisões iniciais sejam voltadas à melhoria dos serviços públicos.
A formalização dos quatro nomes ocorre após a definição da estrutura de transição pelo governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto de Castro. Na semana passada, o governo estadual publicou um decreto que estabeleceu a Comissão de Transição Governamental e definiu os representantes da atual administração responsáveis por fornecer informações à equipe de Ruas.
O grupo do governo em exercício é presidido pelo secretário da Casa Civil, Flávio de Araújo Willeman, e conta com representantes das áreas de Planejamento e Gestão, Fazenda, Infraestrutura e Obras Públicas, além da Procuradoria-Geral do Estado. A comissão tem a responsabilidade de organizar o repasse de dados e documentos para assegurar a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de gestão.
Entre as informações que deverão subsidiar a transição estão dados sobre programas, projetos, contratos, orçamento e situação das contas estaduais. O levantamento permitirá à futura administração conhecer os compromissos já assumidos pelo Estado e avaliar quais medidas precisarão ser adotadas no início do mandato.
Coordenação dos trabalhos
Bruno Bonetti também integra o grupo. Presidente municipal do PL no Rio, ele participou da articulação política ligada à campanha de Ruas. Já Fábio Araújo, conhecido como Fabinho, é apontado como um dos principais aliados do governador eleito. Anderson Monteze completa a relação publicada nesta segunda-feira.
A escolha dos integrantes ocorre enquanto Ruas começa a organizar a estrutura política e administrativa que pretende levar ao Palácio Guanabara. A composição definitiva do secretariado, no entanto, ainda dependerá de novos anúncios.
Ruas foi declarado governador eleito após a retotalização dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que considerou nulos os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cuja candidatura havia sido indeferida pela Justiça Eleitoral. Com a recontagem, o candidato do PL alcançou 50,88% dos votos válidos e foi confirmado como vencedor no primeiro turno.
A definição do resultado eleitoral, porém, ainda é alvo de questionamentos judiciais relacionados à realização de um eventual segundo turno. Enquanto essas discussões seguem na Justiça, a equipe de transição trabalha na preparação administrativa para a próxima gestão estadual.
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