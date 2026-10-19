Fernanda Louback ao lado de Douglas Ruas, ambos do PL - Reprodução/Redes sociais

Fernanda Louback ao lado de Douglas Ruas, ambos do PLReprodução/Redes sociais

Publicado 19/10/2026 11:56





O grupo terá a missão de reunir informações sobre o funcionamento da administração estadual, analisar programas e projetos em andamento e identificar as principais demandas que deverão orientar a próxima gestão. A preparação também busca garantir que o futuro governo tenha acesso aos dados necessários para organizar as primeiras medidas após a posse, prevista para janeiro de 2027.



Em declaração, Ruas afirmou que o trabalho será conduzido com planejamento, transparência e responsabilidade. Segundo o governador eleito, a equipe deverá organizar as informações e identificar as prioridades para que as decisões iniciais sejam voltadas à melhoria dos serviços públicos.



A formalização dos quatro nomes ocorre após a definição da estrutura de transição pelo governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto de Castro. Na semana passada, o governo estadual publicou um decreto que estabeleceu a Comissão de Transição Governamental e definiu os representantes da atual administração responsáveis por fornecer informações à equipe de Ruas.



O grupo do governo em exercício é presidido pelo secretário da Casa Civil, Flávio de Araújo Willeman, e conta com representantes das áreas de Planejamento e Gestão, Fazenda, Infraestrutura e Obras Públicas, além da Procuradoria-Geral do Estado. A comissão tem a responsabilidade de organizar o repasse de dados e documentos para assegurar a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de gestão.



Entre as informações que deverão subsidiar a transição estão dados sobre programas, projetos, contratos, orçamento e situação das contas estaduais. O levantamento permitirá à futura administração conhecer os compromissos já assumidos pelo Estado e avaliar quais medidas precisarão ser adotadas no início do mandato. governador eleito do Rio, Douglas Ruas (PL) , oficializou nesta segunda-feira (19) os nomes que vão compor sua equipe de transição para o comando do Governo do Estado. A relação foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo e inclui a gestora pública Maria Gabriela Bessa, responsável pela coordenação dos trabalhos, além de Bruno Bonetti, Anderson Monteze e Fábio Araújo.O grupo terá a missão de reunir informações sobre o funcionamento da administração estadual, analisar programas e projetos em andamento e identificar as principais demandas que deverão orientar a próxima gestão. A preparação também busca garantir que o futuro governo tenha acesso aos dados necessários para organizar as primeiras medidas após a posse, prevista para janeiro de 2027.Em declaração, Ruas afirmou que o trabalho será conduzido com planejamento, transparência e responsabilidade. Segundo o governador eleito, a equipe deverá organizar as informações e identificar as prioridades para que as decisões iniciais sejam voltadas à melhoria dos serviços públicos.A formalização dos quatro nomes ocorre após a definição da estrutura de transição pelo governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto de Castro. Na semana passada, o governo estadual publicou um decreto que estabeleceu a Comissão de Transição Governamental e definiu os representantes da atual administração responsáveis por fornecer informações à equipe de Ruas.O grupo do governo em exercício é presidido pelo secretário da Casa Civil, Flávio de Araújo Willeman, e conta com representantes das áreas de Planejamento e Gestão, Fazenda, Infraestrutura e Obras Públicas, além da Procuradoria-Geral do Estado. A comissão tem a responsabilidade de organizar o repasse de dados e documentos para assegurar a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de gestão.Entre as informações que deverão subsidiar a transição estão dados sobre programas, projetos, contratos, orçamento e situação das contas estaduais. O levantamento permitirá à futura administração conhecer os compromissos já assumidos pelo Estado e avaliar quais medidas precisarão ser adotadas no início do mandato.

Coordenação dos trabalhos

Maria Gabriela Bessa ficará à frente da equipe indicada pelo governador eleito. Gestora pública e socióloga, ela assumiu a Secretaria de Estado das Cidades após a saída de Ruas da pasta. Sua atuação na transição deverá envolver a organização do fluxo de informações entre os representantes das duas administrações e a consolidação de um diagnóstico sobre a estrutura estadual.



Bruno Bonetti também integra o grupo. Presidente municipal do PL no Rio, ele participou da articulação política ligada à campanha de Ruas. Já Fábio Araújo, conhecido como Fabinho, é apontado como um dos principais aliados do governador eleito. Anderson Monteze completa a relação publicada nesta segunda-feira.



A escolha dos integrantes ocorre enquanto Ruas começa a organizar a estrutura política e administrativa que pretende levar ao Palácio Guanabara. A composição definitiva do secretariado, no entanto, ainda dependerá de novos anúncios.



Ruas foi declarado governador eleito após a retotalização dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que considerou nulos os votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), cuja candidatura havia sido indeferida pela Justiça Eleitoral. Com a recontagem, o candidato do PL alcançou 50,88% dos votos válidos e foi confirmado como vencedor no primeiro turno.



A definição do resultado eleitoral, porém, ainda é alvo de questionamentos judiciais relacionados à realização de um eventual segundo turno. Enquanto essas discussões seguem na Justiça, a equipe de transição trabalha na preparação administrativa para a próxima gestão estadual.