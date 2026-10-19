Turista reconheceu o adolescente como um dos envolvidos no assalto. - Reprodução / SEOP

Turista reconheceu o adolescente como um dos envolvidos no assalto.Reprodução / SEOP

Publicado 19/10/2026 12:12





A equipe da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um motociclista, que informou que o adolescente havia cometido o crime. Ao perceber a aproximação dos agentes, o jovem tentou fugir, mas acabou apreendido.



Os agentes constataram que a vítima apresentava sangramento causado por um corte no rosto. Galina reconheceu o adolescente como um dos envolvidos no assalto.



Durante a ação criminosa, foram levados a bolsa com pertences pessoais da turista, o celular e um cordão de ouro.



Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Em seguida, foi levada à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso acabou registrado.



O adolescente também foi conduzido à DEAT, após passar pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Um adolescente de 14 anos foi apreendido por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), na tarde deste domingo (18), suspeito de roubar e agredir a turista russa Galina Mezina, de 57 anos, nas proximidades dos Arcos da Lapa, na região central do Rio . De acordo com a secretaria, o agressor usou um facão durante o crime.A equipe da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um motociclista, que informou que o adolescente havia cometido o crime. Ao perceber a aproximação dos agentes, o jovem tentou fugir, mas acabou apreendido.Os agentes constataram que a vítima apresentava sangramento causado por um corte no rosto. Galina reconheceu o adolescente como um dos envolvidos no assalto.Durante a ação criminosa, foram levados a bolsa com pertences pessoais da turista, o celular e um cordão de ouro.Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Em seguida, foi levada à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso acabou registrado.O adolescente também foi conduzido à DEAT, após passar pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Suspeito de tráfico é detido com drogas e rádios na Baixada

Um homem foi detido, nesta segunda-feira (19), suspeito de tráfico de drogas na Comunidade da Linha, na Rua Luiz da Hora, São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por policiais militares do 21º BPM.



Durante a ocorrência, os agentes apreenderam entorpecentes e dois rádios transmissores.



O caso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso.

Homem é detido com 12 celulares no Centro do Rio

Um homem foi detido com 12 aparelhos celulares, neste domingo (18), nas proximidades do Campo de Santana, no Centro do Rio. Segundo a Polícia Militar, entre os telefones apreendidos estava o de uma vítima de furto.



De acordo com a corporação, policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados pela vítima e conseguiram rastrear o aparelho. Após a localização do celular, os agentes detiveram um suspeito na região.



A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.