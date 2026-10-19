Turista reconheceu o adolescente como um dos envolvidos no assalto.Reprodução / SEOP
A equipe da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) realizava patrulhamento de rotina quando foi abordada por um motociclista, que informou que o adolescente havia cometido o crime. Ao perceber a aproximação dos agentes, o jovem tentou fugir, mas acabou apreendido.
Os agentes constataram que a vítima apresentava sangramento causado por um corte no rosto. Galina reconheceu o adolescente como um dos envolvidos no assalto.
Durante a ação criminosa, foram levados a bolsa com pertences pessoais da turista, o celular e um cordão de ouro.
Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. Em seguida, foi levada à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso acabou registrado.
O adolescente também foi conduzido à DEAT, após passar pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
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Durante a ocorrência, os agentes apreenderam entorpecentes e dois rádios transmissores.
O caso foi encaminhado à 64ª DP (São João de Meriti), onde a ocorrência foi registrada. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso.
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De acordo com a corporação, policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados pela vítima e conseguiram rastrear o aparelho. Após a localização do celular, os agentes detiveram um suspeito na região.
A ocorrência foi encaminhada à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.
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