Velório de Lua Blanco reúne ex-Rebeldes e emociona amigos no Rio

Visivelmente abalada, Letícia Colin chorou ao falar sobre a perda da amiga. As duas se conheceram durante os ensaios do musical "O Despertar da Primavera", no qual interpretavam a mesma personagem, Ilse, em apresentações alternadas. "Eu sou amiga da família toda da Lua. Nós fizemos juntos um musical que mudou a cena carioca, que era 'O Despertar da Primavera'. Eu e a Lua dividimos a mesma personagem. Quando eu não fazia, ela fazia, quando ela não fazia, eu fazia, que era a Ilse. Então nós nos conhecemos ensaiando", recordou.A atriz, que também mantém uma amizade próxima com Estrela Blanco, irmã mais nova de Lua, contou que só soube da doença no domingo (18), quando a morte foi anunciada. Segundo Letícia, a notícia pegou os amigos de surpresa. "Eu fiquei sabendo ontem mesmo. Em choque. Uma das minhas melhores amigas é a Estrela Blanco, que é a irmã da Lua, mais nova, e foi Estrela que tava nessa frente de comunicação, mandando para os grupos do teatro, das peças, enfim, que é uma maneira de todo mundo saber e compartilhar. Então foi difícil para a gente, que é pego assim de surpresa, mas o que importa agora é a gente acolher a família e dar muita força, muita luz", afirmou.Letícia também destacou a fé da amiga e revelou que, no último ano, Lua havia se aproximado ainda mais da religião, na qual encontrou conforto. "A Lua, nesse último ano, tava muito próxima à religiosidade dela, muito próxima de Jesus Cristo, que era o que fazia sentido para ela, que dava conforto para o coração dela. Então ela tava em paz", disse. "Eu acho que ela carregava essa alegria da música no coração dela e também muito da fé. Nesse último ano, ela vinha muito profundamente com uma religiosidade muito consistente. Então ela tava com o coração muito acalentado, muito serena", completou.A protagonista de "Quem Ama Cuida" contou que a despedida teve momentos de música, com familiares e amigos reunidos em homenagens à artista. Um dos irmãos de Lua tocou durante a cerimônia, enquanto os presentes cantaram em sua memória. A atriz também recordou que o último encontro com a amiga provavelmente aconteceu em um teatro, quando as duas foram assistir a uma apresentação de Estrela Blanco.Danni Suzuki, que acompanhou o atual namorado, Fernando Roncato, ao velório, também lamentou a morte precoce da artista e falou sobre a dificuldade de se despedir de pessoas queridas. "A gente tem muita dificuldade de se despedir, especialmente das pessoas que a gente ama. E de compreender certas partidas muito cedo, né? Muito jovem, então muito difícil para os pais, especialmente. E quando pessoas iluminadas do bem vão embora cedo, acho que parte o coração de todo mundo", declarou.A atriz ainda refletiu sobre a importância de valorizar os familiares e amigos. "A vida é isso, a gente tem que cuidar muito das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa família, dos nossos amigos, cuidar das nossas relações, que afinal a vida é sobre isso, né? Acho que a gente tá aqui todo mundo vivendo experiências, mas somos seres espirituais. E a gente vem aqui para viver relações, aprender a amar, aceitar as diferenças, né? Admirar o outro", disse.Fernando Roncato, que namorou Lua por cerca de oito meses em 2013, relembrou a convivência com a família da artista e destacou o carinho que recebeu durante o relacionamento. "Deixar primeiramente um abraço carinhoso para os pais, para os irmãos. Eu pude participar de momentos importantes da família, de vivências maravilhosas e sempre fui muito premiado com amor e com o respeito que eles tinham pelo outro. São todos muito magnânimos, artistas gigantes, têm um amor pela arte e pela vida maravilhoso", afirmou.O ator também pediu respeito ao luto dos familiares. "Deixar esse recado para as pessoas, para respeitar esse momento, fazerem as orações necessárias, de muito respeito pela nossa Luinha, que sempre foi uma luz maravilhosa aqui. Difícil a gente falar alguma coisa, mas desejar muita vida para todo mundo, e que as pessoas aprendam cada vez mais a importância das nossas relações e respeitar todas elas com muito amor e com muito carinho", acrescentou.Ao ser questionado sobre o diagnóstico de câncer de Lua, Fernando afirmou que a atriz optou por manter a doença longe dos olhos do público. "É uma coisa que ela resolveu deixar mais para ela do que para todo mundo. As pessoas próximas com certeza sabiam. E agora é agradecer pela presença e pela vida dela enquanto ela esteve aqui conosco e deixar um beijo carinhoso para os familiares", declarou.Amigo de longa data da artista, Beni Falcone também falou sobre a perda e relembrou a amizade que continuou mesmo depois do fim de "Rebelde". "A Lua foi, sempre vai ser uma força, um talento, uma amiga, alguém que não mediu esforços para estender a mão para os amigos. Foram anos trabalhando em 'Rebelde'. Depois de 'Rebelde', a gente se reuniu, a gente tem um grupo junto, eu, ela, a Sophia, o Diego. Eu não tenho palavra para descrever a falta que ela vai fazer", declarou.O ator contou que os amigos mantinham contato por meio de um grupo de mensagens, no qual conversavam sobre assuntos do dia a dia, televisão e reality shows. "A gente, nesse grupo, sempre comenta tudo que acontece na TV, reality show. A gente tem um grupo muito especial de amigos que ficaram desde a época da novela e agora vai faltar um pedaço nosso", lamentou.Assim como Letícia e Fernando, Beni revelou que não sabia do diagnóstico de câncer e que recebeu a notícia apenas no domingo (18). Segundo ele, Lua sempre fez questão de preservar a vida pessoal. "Eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem, fui informado justamente dessa decisão dela. A Lua sempre teve uma postura muito discreta em relação à vida privada dela, né? E eu acho que ela não queria que isso vazasse para a imprensa, enfim. Ela é uma mulher muito forte, sempre vai ser, e eu acho que a gente tem que lembrar dela dessa maneira, como uma mulher muito forte", afirmou.Durante a despedida, Ema Blanco, prima mais nova da artista, agradeceu as mensagens de carinho e pediu respeito à privacidade da família. Ela também destacou a fé de Lua e a maneira como a atriz enfrentou a doença. "A Lua tinha uma fé inabalável em Jesus Cristo, e confiou até o fim nos planos dele. Portanto, nesse breve período que a gente soube e que a gente teve desde que a gente descobriu, ela foi forte, corajosa e ficou assim até o final", declarou.Em outro trecho, Ema falou sobre a dor dos familiares e reforçou o pedido por espaço neste momento. "A gente agradece o amor de todo mundo, mas a gente pede espaço nesse momento, porque é muito difícil. Obrigado a vocês que estão aqui, que estão respeitando o nosso espaço. Obrigada."