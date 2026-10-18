Arthur Aguiar lamenta forma como soube da morte de Lua Blanco e homenageia atrizFoto: Reprodução/Instagram
Durante a live, Arthur ficou visivelmente desconcertado ao perceber o que os seguidores estavam dizendo. Sem acreditar, questionou: "Oxi, como assim, gente?". Na sequência, ainda tentando entender a situação, disparou: "Não, vocês estão de sacanagem" e "Que isso, gente?". Abalado, decidiu encerrar a transmissão, avisando que voltaria mais tarde.
O episódio, no entanto, não terminou ali. Em uma publicação do perfil de fofocas Futrikei, no Instagram, Arthur fez questão de comentar a situação e lamentou a forma como recebeu uma notícia tão dolorosa.
"Me contaram como se fosse uma informação qualquer. Muito triste e bizarro como essa notícia horrível chegou pra mim", desabafou.
A declaração expôs o desconforto do ator diante da maneira como a morte de alguém tão próximo de sua história foi comunicada. Afinal, por trás dos personagens que conquistaram uma geração, existiu uma relação de verdade, com lembranças, sentimentos e momentos que ultrapassaram os bastidores da televisão.
Arthur Aguiar relembra último encontro com Lua Blanco
"Essa foi a última vez que a gente se viu... Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo", escreveu.
Na mesma publicação, o ator deixou uma mensagem de despedida e conforto aos familiares e amigos da artista, desejando que Deus a recebesse de braços abertos.
A homenagem ganhou um significado ainda mais especial por revelar que os dois tiveram a oportunidade de conversar e resolver questões do passado antes da morte da atriz. Um reencontro que, diante da despedida definitiva, Arthur demonstrou guardar com carinho.
Romance de Arthur Aguiar e Lua Blanco ultrapassou as telas
Mas a química não ficou restrita à ficção. Os artistas também viveram um relacionamento amoroso fora das câmeras, durante o período em que trabalharam juntos. Embora o namoro tenha chegado ao fim, a história dos dois continuou presente na memória dos fãs.
Além de contracenarem na novela, Arthur e Lua integraram a banda Rebeldes, que levou o sucesso da produção aos palcos e reuniu milhares de admiradores pelo Brasil.
Lua Blanco morreu aos 39 anos após enfrentar câncer
A morte de Lua Blanco foi confirmada neste domingo (18), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais por seu irmão, o ator Daniel Blanco. A artista tinha 39 anos e enfrentava um câncer nos últimos meses.
Na mensagem, a família contou que Lua esteve cercada de amor e recebeu o carinho de pessoas próximas durante o tratamento.
"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", diz um trecho do comunicado.
Os familiares também pediram respeito e privacidade para enfrentar o momento de luto.
Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta em Rebelde, Lua construiu uma trajetória que passou pela televisão, pelo teatro e pela música. A atriz também participou de produções como Malhação e A Força do Querer, da Globo.
Sua partida precoce provocou uma onda de homenagens de colegas de profissão e fãs que cresceram acompanhando sua carreira. Para Arthur, além da saudade, ficou a lembrança de um último encontro e o alívio de terem conseguido conversar enquanto ainda havia tempo.
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