Arthur Aguiar lamenta forma como soube da morte de Lua Blanco e homenageia atriz - Foto: Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar lamenta forma como soube da morte de Lua Blanco e homenageia atrizFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 18/10/2026 16:55 | Atualizado 18/10/2026 18:20





Durante a live, Arthur ficou visivelmente desconcertado ao perceber o que os seguidores estavam dizendo. Sem acreditar, questionou: "Oxi, como assim, gente?". Na sequência, ainda tentando entender a situação, disparou: "Não, vocês estão de sacanagem" e "Que isso, gente?". Abalado, decidiu encerrar a transmissão, avisando que voltaria mais tarde.



O episódio, no entanto, não terminou ali. Em uma publicação do perfil de fofocas Futrikei, no Instagram, Arthur fez questão de comentar a situação e lamentou a forma como recebeu uma notícia tão dolorosa.



"Me contaram como se fosse uma informação qualquer. Muito triste e bizarro como essa notícia horrível chegou pra mim", desabafou.



A declaração expôs o desconforto do ator diante da maneira como a morte de alguém tão próximo de sua história foi comunicada. Afinal, por trás dos personagens que conquistaram uma geração, existiu uma relação de verdade, com lembranças, sentimentos e momentos que ultrapassaram os bastidores da televisão.

Arthur Aguiar passou por um momento delicado neste domingo (18) ao descobrir, em plena transmissão ao vivo no TikTok, a morte de Lua Blanco, sua ex-namorada e parceira de cena na novela Rebelde, da Record. A notícia chegou por meio de mensagens enviadas por internautas, pegando o ator completamente de surpresa. Além do choque pela perda, ele não escondeu o incômodo com a falta de sensibilidade na maneira como foi informado.Durante a live, Arthur ficou visivelmente desconcertado ao perceber o que os seguidores estavam dizendo. Sem acreditar, questionou: "Oxi, como assim, gente?". Na sequência, ainda tentando entender a situação, disparou: "Não, vocês estão de sacanagem" e "Que isso, gente?". Abalado, decidiu encerrar a transmissão, avisando que voltaria mais tarde.O episódio, no entanto, não terminou ali. Em uma publicação do perfil de fofocas Futrikei, no Instagram, Arthur fez questão de comentar a situação e lamentou a forma como recebeu uma notícia tão dolorosa."Me contaram como se fosse uma informação qualquer. Muito triste e bizarro como essa notícia horrível chegou pra mim", desabafou.A declaração expôs o desconforto do ator diante da maneira como a morte de alguém tão próximo de sua história foi comunicada. Afinal, por trás dos personagens que conquistaram uma geração, existiu uma relação de verdade, com lembranças, sentimentos e momentos que ultrapassaram os bastidores da televisão.

Arthur Aguiar relembra último encontro com Lua Blanco



Horas depois, Arthur voltou às redes sociais, desta vez para prestar uma homenagem à atriz. Nos Stories do Instagram, publicou uma fotografia em preto e branco dos dois sorrindo e relembrou o último encontro que tiveram.



"Essa foi a última vez que a gente se viu... Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo", escreveu.



Na mesma publicação, o ator deixou uma mensagem de despedida e conforto aos familiares e amigos da artista, desejando que Deus a recebesse de braços abertos.



A homenagem ganhou um significado ainda mais especial por revelar que os dois tiveram a oportunidade de conversar e resolver questões do passado antes da morte da atriz. Um reencontro que, diante da despedida definitiva, Arthur demonstrou guardar com carinho.





Romance de Arthur Aguiar e Lua Blanco ultrapassou as telas





Arthur e Lua conquistaram o público ao interpretar Diego Maldonado e Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record entre 2011 e 2012. Na trama, os personagens viveram um romance cheio de altos e baixos, tornando-se um dos casais mais queridos da novela juvenil.



Mas a química não ficou restrita à ficção. Os artistas também viveram um relacionamento amoroso fora das câmeras, durante o período em que trabalharam juntos. Embora o namoro tenha chegado ao fim, a história dos dois continuou presente na memória dos fãs.



Além de contracenarem na novela, Arthur e Lua integraram a banda Rebeldes, que levou o sucesso da produção aos palcos e reuniu milhares de admiradores pelo Brasil.





Lua Blanco morreu aos 39 anos após enfrentar câncer





A morte de Lua Blanco foi confirmada neste domingo (18), por meio de um comunicado publicado nas redes sociais por seu irmão, o ator Daniel Blanco. A artista tinha 39 anos e enfrentava um câncer nos últimos meses.



Na mensagem, a família contou que Lua esteve cercada de amor e recebeu o carinho de pessoas próximas durante o tratamento.



"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna", diz um trecho do comunicado.



Os familiares também pediram respeito e privacidade para enfrentar o momento de luto.



Conhecida nacionalmente por interpretar Roberta em Rebelde, Lua construiu uma trajetória que passou pela televisão, pelo teatro e pela música. A atriz também participou de produções como Malhação e A Força do Querer, da Globo.



Sua partida precoce provocou uma onda de homenagens de colegas de profissão e fãs que cresceram acompanhando sua carreira. Para Arthur, além da saudade, ficou a lembrança de um último encontro e o alívio de terem conseguido conversar enquanto ainda havia tempo.

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