César Filho e Elaine Mickely comemoram a chegada da neta Luiza em famíliaFoto: @hannarocha
Nas redes sociais, os avós corujas não esconderam a emoção ao anunciar a chegada da menina. Em uma publicação conjunta no Instagram, César e Elaine compartilharam uma declaração cheia de carinho, gratidão e fé para celebrar o novo capítulo da família.
"A nossa netinha tão amada, esperada e aguardada Luiza chegou! E, com ela em nossos braços, nosso coração transborda de amor e gratidão a Deus", escreveram.
A chegada da menina acontece em um momento especialmente feliz para o casal. Isso porque, recentemente, a filha dos artistas, Luma César, e o marido, Ed Beccle, também deram as boas-vindas ao primeiro filho, Arthur. Agora, com dois netinhos, César e Elaine vivem uma fase de descobertas e emoções que parecem não caber no peito.
Na declaração, os dois também falaram sobre a sensação de ver os filhos crescerem e formarem suas próprias famílias. Para eles, acompanhar essa transformação tem um significado especial.
"Um dia, eram vocês que buscavam segurança em nosso colo. Hoje, vemos seus braços se tornando abrigo, seus gestos se tornando cuidado e o amor de vocês ganhando continuidade na vida de uma filha", destacaram.
Em outro trecho, César e Elaine dedicaram palavras carinhosas a Luigi e Júlia, desejando que o novo lar seja marcado pela união, sabedoria e fé. Os artistas também fizeram questão de deixar uma mensagem para a recém-nascida, reforçando o quanto ela já é amada por toda a família.
"Obrigada, Deus, pelo Arthur, pela Luiza e pelo privilégio de vermos nossos filhos se tornarem pais. Hoje, com os olhos cheios de lágrimas e o coração cheio de alegria, abençoamos essa família e celebramos tudo o que ainda viveremos juntos", finalizaram.
E pelo visto, se depender desses avós, carinho e colo não vão faltar para Arthur e Luiza. Afinal, César Filho e Elaine Mickely mal começaram a viver essa nova fase e já têm motivos de sobra para celebrar.
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