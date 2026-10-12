Kelly Clarkson diz ter vivido cena de Julia Roberts em 'Uma Linda Mulher' em loja de luxo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Kelly Clarkson diz ter vivido cena de Julia Roberts em 'Uma Linda Mulher' em loja de luxoFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 12/10/2026 20:02 | Atualizado 12/10/2026 21:25





Tudo teria acontecido na Art of Play, estabelecimento localizado no Brooklyn e conhecido por vender objetos de coleção. De acordo com a artista, um funcionário teria agido de maneira arrogante ao perceber seu interesse pela peça. Kelly interpretou a abordagem como uma insinuação de que não teria dinheiro para pagar pelo produto.

Kelly Clarkson não gostou nem um pouco do tratamento que recebeu durante uma visita a uma loja de artigos de luxo em Nova York. A cantora contou que passou por uma situação constrangedora ao demonstrar interesse em um pássaro mecânico de US$ 15 mil, cerca de R$ 80 mil. O episódio foi tão desagradável que ela comparou a experiência a uma cena protagonizada por Julia Roberts no filme "Uma Linda Mulher", de 1990.Tudo teria acontecido na Art of Play, estabelecimento localizado no Brooklyn e conhecido por vender objetos de coleção. De acordo com a artista, um funcionário teria agido de maneira arrogante ao perceber seu interesse pela peça. Kelly interpretou a abordagem como uma insinuação de que não teria dinheiro para pagar pelo produto.

Cantora compara episódio a "Uma Linda Mulher"



A suposta situação trouxe à memória da artista uma das cenas mais famosas do cinema. Em "Uma Linda Mulher", Vivian Ward, personagem de Julia Roberts, entra em uma loja sofisticada de Beverly Hills e acaba humilhada pelas vendedoras, que a julgam pela aparência.



No longa, a personagem deixa o estabelecimento sem conseguir comprar as roupas que desejava. Mais tarde, ela retorna ao local, já vestida com peças elegantes, e mostra às funcionárias que perderam uma grande oportunidade de venda.



Para Kelly Clarkson, o atendimento que recebeu em Nova York lembrou justamente essa situação. A cantora não escondeu sua insatisfação e decidiu tornar o episódio público.



Loja rebate relato de Kelly Clarkson



Entretanto, a história ganhou outro capítulo quando a Art of Play resolveu se pronunciar. O estabelecimento contestou a versão da artista e explicou que o pássaro exibido no local era um mascote, portanto, não estava disponível para compra.



A loja também afirmou que possuía outro exemplar semelhante à venda por US$ 15 mil. Além disso, havia uma alternativa mais barata, de US$ 2 mil.



Kelly, porém, não aceitou a justificativa. A cantora rebateu a explicação e acusou a empresa de mentir sobre o atendimento.



Polêmica ultrapassa as portas da loja



Com as versões conflitantes, o episódio ganhou repercussão e levantou questionamentos sobre a maneira como clientes são recebidos em estabelecimentos de luxo.



Embora a Art of Play negue a interpretação apresentada pela cantora, Kelly mantém seu relato. A comparação com "Uma Linda Mulher" também chamou a atenção por trazer de volta uma cena que, décadas depois, continua associada ao julgamento de consumidores pela aparência e pela condição financeira.