Kelly Clarkson diz ter vivido cena de Julia Roberts em 'Uma Linda Mulher' em loja de luxoFoto: Reprodução/ Redes sociais
Tudo teria acontecido na Art of Play, estabelecimento localizado no Brooklyn e conhecido por vender objetos de coleção. De acordo com a artista, um funcionário teria agido de maneira arrogante ao perceber seu interesse pela peça. Kelly interpretou a abordagem como uma insinuação de que não teria dinheiro para pagar pelo produto.
Cantora compara episódio a "Uma Linda Mulher"
No longa, a personagem deixa o estabelecimento sem conseguir comprar as roupas que desejava. Mais tarde, ela retorna ao local, já vestida com peças elegantes, e mostra às funcionárias que perderam uma grande oportunidade de venda.
Para Kelly Clarkson, o atendimento que recebeu em Nova York lembrou justamente essa situação. A cantora não escondeu sua insatisfação e decidiu tornar o episódio público.
Loja rebate relato de Kelly Clarkson
A loja também afirmou que possuía outro exemplar semelhante à venda por US$ 15 mil. Além disso, havia uma alternativa mais barata, de US$ 2 mil.
Kelly, porém, não aceitou a justificativa. A cantora rebateu a explicação e acusou a empresa de mentir sobre o atendimento.
Polêmica ultrapassa as portas da loja
Embora a Art of Play negue a interpretação apresentada pela cantora, Kelly mantém seu relato. A comparação com "Uma Linda Mulher" também chamou a atenção por trazer de volta uma cena que, décadas depois, continua associada ao julgamento de consumidores pela aparência e pela condição financeira.
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