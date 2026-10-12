Jurídico de Gabriel revela se vai processar Mônica Fonseca após polêmica em A Fazenda 18 - Foto: Reprodução/ Record TV

Jurídico de Gabriel revela se vai processar Mônica Fonseca após polêmica em A Fazenda 18Foto: Reprodução/ Record TV

Publicado 12/10/2026 15:07 | Atualizado 12/10/2026 15:21





A coluna Daniel Nascimento conversou com exclusividade com o advogado Dr. Gil Ortuzal, responsável pela equipe jurídica de Gabriel, para saber se o peão pretende levar o caso à Justiça. Apesar da repercussão nas redes sociais, a defesa descartou, pelo menos por enquanto, qualquer medida judicial contra Mônica.



"Nós não vamos tomar nenhuma medida judicial no momento", afirmou o advogado, explicando que a equipe optou pela divulgação de uma nota de repúdio à atitude da participante.



Mas o que poderia parecer apenas uma brincadeira dentro do reality, segundo Gil Ortuzal, tinha potencial para colocar Gabriel em uma situação bastante delicada, inclusive com consequências fora do programa.



O advogado alertou que o gesto poderia levar o público a interpretar a cena como uma denúncia de violência, o que, segundo a defesa, não corresponde ao que aconteceu. Na avaliação do jurídico, a repercussão poderia resultar até mesmo na expulsão do participante ou em uma eventual responsabilização criminal por uma suposta agressão.



E não foi apenas a repercussão fora da casa que preocupou a defesa. A reação de Rikardo Negro, que presenciou a cena, também entrou na avaliação do advogado. Ao perceber que Mônica fazia o sinal internacional de socorro enquanto era abraçada por Gabriel, o peão decidiu intervir. Ele se aproximou da dupla, retirou o braço de Gabriel que estava sobre a colega e o afastou dela.



Para Gil Ortuzal, a situação poderia ter tomado proporções ainda maiores. Isso porque, mesmo que Mônica tenha feito o gesto em tom de brincadeira, Rikardo interpretou o sinal como um possível pedido de ajuda e agiu para separar os dois participantes. Na avaliação da defesa, a intervenção poderia ter provocado um confronto dentro do confinamento.



Mesmo diante dessas preocupações, a equipe jurídica prefere não levar a discussão aos tribunais neste momento. A intenção, por enquanto, é deixar registrado o repúdio à atitude de Mônica e chamar a atenção para a seriedade de um gesto utilizado por pessoas que enfrentam situações reais de violência.

A polêmica envolvendo Gabriel Torres, ex-marido de Mara Maravilha, e Mônica Fonseca dentro de A Fazenda 18, da Record, ganhou um novo capítulo fora do confinamento. Após a peoa fazer um gesto internacionalmente conhecido como pedido silencioso de socorro durante um abraço com o colega, a equipe jurídica do participante decidiu se manifestar sobre o episódio.conversou com exclusividade com o advogado, responsável pela equipe jurídica de Gabriel, para saber se o peão pretende levar o caso à Justiça. Apesar da repercussão nas redes sociais, a defesa descartou, pelo menos por enquanto, qualquer medida judicial contra Mônica."Nós não vamos tomar nenhuma medida judicial no momento", afirmou o advogado, explicando que a equipe optou pela divulgação de uma nota de repúdio à atitude da participante.Mas o que poderia parecer apenas uma brincadeira dentro do reality, segundo Gil Ortuzal, tinha potencial para colocar Gabriel em uma situação bastante delicada, inclusive com consequências fora do programa.O advogado alertou que o gesto poderia levar o público a interpretar a cena como uma denúncia de violência, o que, segundo a defesa, não corresponde ao que aconteceu. Na avaliação do jurídico, a repercussão poderia resultar até mesmo na expulsão do participante ou em uma eventual responsabilização criminal por uma suposta agressão.E não foi apenas a repercussão fora da casa que preocupou a defesa. A reação de Rikardo Negro, que presenciou a cena, também entrou na avaliação do advogado. Ao perceber que Mônica fazia o sinal internacional de socorro enquanto era abraçada por Gabriel, o peão decidiu intervir. Ele se aproximou da dupla, retirou o braço de Gabriel que estava sobre a colega e o afastou dela.Para Gil Ortuzal, a situação poderia ter tomado proporções ainda maiores. Isso porque, mesmo que Mônica tenha feito o gesto em tom de brincadeira, Rikardo interpretou o sinal como um possível pedido de ajuda e agiu para separar os dois participantes. Na avaliação da defesa, a intervenção poderia ter provocado um confronto dentro do confinamento.Mesmo diante dessas preocupações, a equipe jurídica prefere não levar a discussão aos tribunais neste momento. A intenção, por enquanto, é deixar registrado o repúdio à atitude de Mônica e chamar a atenção para a seriedade de um gesto utilizado por pessoas que enfrentam situações reais de violência.

Relembre a polêmica



Tudo começou durante uma interação entre Gabriel e Mônica Fonseca no confinamento de A Fazenda 18. Enquanto os dois se abraçavam, a participante fez com uma das mãos o sinal internacional de socorro, utilizado para pedir ajuda discretamente em situações de perigo.



O momento foi registrado pelas câmeras do programa e não demorou a ganhar as redes sociais. O vídeo viralizou, dividiu opiniões e levantou uma discussão sobre os limites das brincadeiras dentro de um reality show.



Enquanto alguns espectadores interpretaram a atitude como uma provocação, outros criticaram o uso de um sinal criado justamente para ajudar vítimas de violência a pedir socorro sem chamar a atenção de possíveis agressores.



Agora, com o posicionamento do advogado Gil Ortuzal, a discussão ganha mais um capítulo. Pelo menos por enquanto, a confusão ficará restrita às manifestações públicas, sem uma disputa judicial entre os participantes.