Jurídico de Gabriel revela se vai processar Mônica Fonseca após polêmica em A Fazenda 18Foto: Reprodução/ Record TV
A coluna Daniel Nascimento conversou com exclusividade com o advogado Dr. Gil Ortuzal, responsável pela equipe jurídica de Gabriel, para saber se o peão pretende levar o caso à Justiça. Apesar da repercussão nas redes sociais, a defesa descartou, pelo menos por enquanto, qualquer medida judicial contra Mônica.
"Nós não vamos tomar nenhuma medida judicial no momento", afirmou o advogado, explicando que a equipe optou pela divulgação de uma nota de repúdio à atitude da participante.
Mas o que poderia parecer apenas uma brincadeira dentro do reality, segundo Gil Ortuzal, tinha potencial para colocar Gabriel em uma situação bastante delicada, inclusive com consequências fora do programa.
O advogado alertou que o gesto poderia levar o público a interpretar a cena como uma denúncia de violência, o que, segundo a defesa, não corresponde ao que aconteceu. Na avaliação do jurídico, a repercussão poderia resultar até mesmo na expulsão do participante ou em uma eventual responsabilização criminal por uma suposta agressão.
E não foi apenas a repercussão fora da casa que preocupou a defesa. A reação de Rikardo Negro, que presenciou a cena, também entrou na avaliação do advogado. Ao perceber que Mônica fazia o sinal internacional de socorro enquanto era abraçada por Gabriel, o peão decidiu intervir. Ele se aproximou da dupla, retirou o braço de Gabriel que estava sobre a colega e o afastou dela.
Para Gil Ortuzal, a situação poderia ter tomado proporções ainda maiores. Isso porque, mesmo que Mônica tenha feito o gesto em tom de brincadeira, Rikardo interpretou o sinal como um possível pedido de ajuda e agiu para separar os dois participantes. Na avaliação da defesa, a intervenção poderia ter provocado um confronto dentro do confinamento.
Mesmo diante dessas preocupações, a equipe jurídica prefere não levar a discussão aos tribunais neste momento. A intenção, por enquanto, é deixar registrado o repúdio à atitude de Mônica e chamar a atenção para a seriedade de um gesto utilizado por pessoas que enfrentam situações reais de violência.
Relembre a polêmica
O momento foi registrado pelas câmeras do programa e não demorou a ganhar as redes sociais. O vídeo viralizou, dividiu opiniões e levantou uma discussão sobre os limites das brincadeiras dentro de um reality show.
Enquanto alguns espectadores interpretaram a atitude como uma provocação, outros criticaram o uso de um sinal criado justamente para ajudar vítimas de violência a pedir socorro sem chamar a atenção de possíveis agressores.
Agora, com o posicionamento do advogado Gil Ortuzal, a discussão ganha mais um capítulo. Pelo menos por enquanto, a confusão ficará restrita às manifestações públicas, sem uma disputa judicial entre os participantes.
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