Jurídico de Gabriel revela se vai processar Mônica Fonseca após polêmica em A Fazenda 18Foto: Reprodução/ Record TV

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Daniel Nascimento
A polêmica envolvendo Gabriel Torres, ex-marido de Mara Maravilha, e Mônica Fonseca dentro de A Fazenda 18, da Record, ganhou um novo capítulo fora do confinamento. Após a peoa fazer um gesto internacionalmente conhecido como pedido silencioso de socorro durante um abraço com o colega, a equipe jurídica do participante decidiu se manifestar sobre o episódio.

A coluna Daniel Nascimento conversou com exclusividade com o advogado Dr. Gil Ortuzal, responsável pela equipe jurídica de Gabriel, para saber se o peão pretende levar o caso à Justiça. Apesar da repercussão nas redes sociais, a defesa descartou, pelo menos por enquanto, qualquer medida judicial contra Mônica.

"Nós não vamos tomar nenhuma medida judicial no momento", afirmou o advogado, explicando que a equipe optou pela divulgação de uma nota de repúdio à atitude da participante.

Mas o que poderia parecer apenas uma brincadeira dentro do reality, segundo Gil Ortuzal, tinha potencial para colocar Gabriel em uma situação bastante delicada, inclusive com consequências fora do programa.

O advogado alertou que o gesto poderia levar o público a interpretar a cena como uma denúncia de violência, o que, segundo a defesa, não corresponde ao que aconteceu. Na avaliação do jurídico, a repercussão poderia resultar até mesmo na expulsão do participante ou em uma eventual responsabilização criminal por uma suposta agressão.

E não foi apenas a repercussão fora da casa que preocupou a defesa. A reação de Rikardo Negro, que presenciou a cena, também entrou na avaliação do advogado. Ao perceber que Mônica fazia o sinal internacional de socorro enquanto era abraçada por Gabriel, o peão decidiu intervir. Ele se aproximou da dupla, retirou o braço de Gabriel que estava sobre a colega e o afastou dela.

Para Gil Ortuzal, a situação poderia ter tomado proporções ainda maiores. Isso porque, mesmo que Mônica tenha feito o gesto em tom de brincadeira, Rikardo interpretou o sinal como um possível pedido de ajuda e agiu para separar os dois participantes. Na avaliação da defesa, a intervenção poderia ter provocado um confronto dentro do confinamento.

Mesmo diante dessas preocupações, a equipe jurídica prefere não levar a discussão aos tribunais neste momento. A intenção, por enquanto, é deixar registrado o repúdio à atitude de Mônica e chamar a atenção para a seriedade de um gesto utilizado por pessoas que enfrentam situações reais de violência.

Relembre a polêmica

Tudo começou durante uma interação entre Gabriel e Mônica Fonseca no confinamento de A Fazenda 18. Enquanto os dois se abraçavam, a participante fez com uma das mãos o sinal internacional de socorro, utilizado para pedir ajuda discretamente em situações de perigo.

O momento foi registrado pelas câmeras do programa e não demorou a ganhar as redes sociais. O vídeo viralizou, dividiu opiniões e levantou uma discussão sobre os limites das brincadeiras dentro de um reality show.

Enquanto alguns espectadores interpretaram a atitude como uma provocação, outros criticaram o uso de um sinal criado justamente para ajudar vítimas de violência a pedir socorro sem chamar a atenção de possíveis agressores.

Agora, com o posicionamento do advogado Gil Ortuzal, a discussão ganha mais um capítulo. Pelo menos por enquanto, a confusão ficará restrita às manifestações públicas, sem uma disputa judicial entre os participantes.