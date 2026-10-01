Luciana Gimenez dificilmente estreará na Band em 2026Divulgação/RedeTV!
De acordo com a famosa através de sua assessoria, havia sido estabelecido um prazo para que Luciana pudesse organizar a mudança e encontrar uma nova residência adequada para sua família. Como a mudança envolve toda uma estrutura familiar, inclusive um filho menor de idade, o processo exigiria planejamento e um período considerado razoável para a transição.
A equipe afirma ainda que Luciana, posteriormente, solicitou um prazo adicional para a desocupação, mas não teria recebido resposta ao pedido. Ainda segundo a assessoria, a apresentadora pretende conduzir a situação de forma amigável e preservar o diálogo com os proprietários enquanto finaliza a mudança para o novo lar.
Um dos principais esclarecimentos feitos com exclusividade à coluna diz respeito à situação financeira da locação. A assessoria de Luciana afirma que não há e nunca houve atraso de pagamento ou débito relacionado ao imóvel. “Todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia”, informou.
Sobre outros fatos ou alegações eventualmente apresentados no processo, a equipe declarou que Luciana não tem conhecimento das informações mencionadas e, por isso, não irá se manifestar sobre questões que desconhece.
Leia a nota na íntegra
Por se tratar de uma mudança que envolve toda uma estrutura familiar, inclusive um filho menor de idade, esse processo naturalmente exige planejamento, organização e um período razoável para que a transição seja feita de maneira responsável e segura.
Apesar de os proprietários estarem cientes de todo esse contexto e do prazo que havia sido previamente ajustado entre as partes, Luciana, contando com a boa vontade dos proprietários, estrangeiros e não residentes no Brasil, solicitou posteriormente um período adicional para a desocupação do imóvel, sem, contudo, receber resposta sobre o pedido. Qualquer outro fato ou dado veiculados, não são de conhecimento da Luciana, não cabendo emitir opiniões sobre o desconhecido.
Ainda assim, Luciana tem procurado conduzir a situação com serenidade e respeito, buscando preservar o diálogo e encontrar uma solução amigável, ao mesmo tempo em que finaliza, junto à sua família, a transição para o novo lar.
É importante esclarecer que não há e nunca houve qualquer atraso de pagamento ou débito de Luciana em relação ao imóvel. Todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia.
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