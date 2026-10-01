Luciana Gimenez dificilmente estreará na Band em 2026 - Divulgação/RedeTV!

Luciana Gimenez dificilmente estreará na Band em 2026Divulgação/RedeTV!

Publicado 01/10/2026 15:31 | Atualizado 01/10/2026 16:11

Daniel Nascimento ouviu com exclusividade Luciana Gimenez após a apresentadora



De acordo com a famosa através de sua assessoria, havia sido estabelecido um prazo para que Luciana pudesse organizar a mudança e encontrar uma nova residência adequada para sua família. Como a mudança envolve toda uma estrutura familiar, inclusive um filho menor de idade, o processo exigiria planejamento e um período considerado razoável para a transição.



A equipe afirma ainda que Luciana, posteriormente, solicitou um prazo adicional para a desocupação, mas não teria recebido resposta ao pedido. Ainda segundo a assessoria, a apresentadora pretende conduzir a situação de forma amigável e preservar o diálogo com os proprietários enquanto finaliza a mudança para o novo lar.



Um dos principais esclarecimentos feitos com exclusividade à coluna diz respeito à situação financeira da locação. A assessoria de Luciana afirma que não há e nunca houve atraso de pagamento ou débito relacionado ao imóvel. “Todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia”, informou.



Sobre outros fatos ou alegações eventualmente apresentados no processo, a equipe declarou que Luciana não tem conhecimento das informações mencionadas e, por isso, não irá se manifestar sobre questões que desconhece. A colunaouviu com exclusividade Luciana Gimenez após a apresentadora se tornar alvo de uma ação de despejo envolvendo o imóvel onde reside atualmente, em São Paulo. Segundo a equipe da artista, Luciana já está em processo de mudança e a desocupação do imóvel havia sido previamente combinada com os proprietários.De acordo com a famosa através de sua assessoria, havia sido estabelecido um prazo para que Luciana pudesse organizar a mudança e encontrar uma nova residência adequada para sua família. Como a mudança envolve toda uma estrutura familiar, inclusive um filho menor de idade, o processo exigiria planejamento e um período considerado razoável para a transição.A equipe afirma ainda que Luciana, posteriormente, solicitou um prazo adicional para a desocupação, mas não teria recebido resposta ao pedido. Ainda segundo a assessoria, a apresentadora pretende conduzir a situação de forma amigável e preservar o diálogo com os proprietários enquanto finaliza a mudança para o novo lar.Um dos principais esclarecimentos feitos com exclusividade à coluna diz respeito à situação financeira da locação. A assessoria de Luciana afirma que não há e nunca houve atraso de pagamento ou débito relacionado ao imóvel. “Todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia”, informou.Sobre outros fatos ou alegações eventualmente apresentados no processo, a equipe declarou que Luciana não tem conhecimento das informações mencionadas e, por isso, não irá se manifestar sobre questões que desconhece.

Leia a nota na íntegra

Luciana está em processo de mudança do imóvel onde reside atualmente. A desocupação foi solicitada pelos proprietários e, em comum acordo, havia sido estabelecido um prazo para que ela pudesse organizar a mudança e encontrar uma nova residência adequada para sua família.



Por se tratar de uma mudança que envolve toda uma estrutura familiar, inclusive um filho menor de idade, esse processo naturalmente exige planejamento, organização e um período razoável para que a transição seja feita de maneira responsável e segura.



Apesar de os proprietários estarem cientes de todo esse contexto e do prazo que havia sido previamente ajustado entre as partes, Luciana, contando com a boa vontade dos proprietários, estrangeiros e não residentes no Brasil, solicitou posteriormente um período adicional para a desocupação do imóvel, sem, contudo, receber resposta sobre o pedido. Qualquer outro fato ou dado veiculados, não são de conhecimento da Luciana, não cabendo emitir opiniões sobre o desconhecido.



Ainda assim, Luciana tem procurado conduzir a situação com serenidade e respeito, buscando preservar o diálogo e encontrar uma solução amigável, ao mesmo tempo em que finaliza, junto à sua família, a transição para o novo lar.



É importante esclarecer que não há e nunca houve qualquer atraso de pagamento ou débito de Luciana em relação ao imóvel. Todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia.