Sarah Andrade desabafa sobre exposição e dispara: ?Eu enlouqueço?Johnny Moraes
Exclusivo Sarah Andrade abre o jogo sobre fama e dispara: ‘Eu enlouqueço'
Após retornar ao BBB neste ano, a famosa fala sobre exposição, críticas, negócios e revela como aprendeu a lidar com as diferentes versões criadas sobre ela
Sarah Andrade abre o jogo sobre fama e dispara: ‘Eu enlouqueço'
Após retornar ao BBB neste ano, a famosa fala sobre exposição, críticas, negócios e revela como aprendeu a lidar com as diferentes versões criadas sobre ela
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