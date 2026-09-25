Sarah Andrade desabafa sobre exposição e dispara: ?Eu enlouqueço?Johnny Moraes

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Daniel Nascimento
A coluna Daniel Nascimento traz, em primeira mão, um desabafo de Sarah Andrade sobre fama, exposição e amadurecimento. Após voltar ao BBB neste ano, a empresária e comunicadora abriu o jogo sobre a forma como passou a lidar com críticas e com as diferentes versões criadas a seu respeito.
Sarah é a estrela da capa de setembro da Syve Brasil. Em entrevista à publicação, ela revisita sua trajetória e fala sobre vida pública, privacidade, negócios e as transformações vividas ao longo dos últimos anos.
Depois de enfrentar novamente a exposição de um dos maiores realities do país, Sarah admite que aprendeu a lidar de outra maneira com as opiniões a seu respeito. Para ela, tentar controlar tudo o que é dito seria impossível.
“Quando milhões de pessoas têm acesso a fragmentos da sua vida, cada uma monta uma Sarah diferente na própria cabeça. Se eu tentar corrigir todas essas versões, eu enlouqueço”, dispara.
Sarah também conta que passou a selecionar melhor quais críticas merecem sua atenção. “Se existe algo que pode me fazer crescer, eu escuto. Se não existe, eu preciso ter maturidade para não carregar aquilo comigo”, afirma. “Nem toda opinião sobre você merece virar uma opinião sua sobre você mesma.”
A relação com a privacidade também mudou. Após anos de exposição, a empresária diz ter entendido que autenticidade não significa compartilhar tudo com o público. “Privacidade, para mim, não é esconder quem eu sou. É escolher o que não precisa pertencer a todo mundo.”
Sarah ainda reflete sobre sua trajetória além do reality e afirma que não precisou abandonar a imagem construída no entretenimento para consolidar outras áreas da vida profissional. “Não precisei apagar a Sarah do entretenimento para construir a empresária e a comunicadora”, revela.
A entrevista completa poderá ser conferida na edição de setembro da Syve Brasil, que será lançada na próxima segunda-feira, 28 de setembro, com Sarah Andrade estampando a capa digital. A publicação reúne conteúdos sobre celebridades, entretenimento, moda, beleza e lifestyle.